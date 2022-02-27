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В ДНР показали иностранное вооружение ВСУ, захваченное в Донбассе
В ДНР показали иностранное вооружение ВСУ, захваченное в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР показали иностранное вооружение ВСУ, захваченное в Донбассе
В ходе операции по освобождению Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам, заявил... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:43
2022-02-27T17:43
2022-02-27T20:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецкая область
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В ходе операции по освобождению Донецкой области захвачены образцы иностранного вооружения, которые западные страны поставляют украинским войскам, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам. В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства "Стугна-П", - говорится в заявлении Басурина, опубликованном в Telegram-канале народной милиции ДНР.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Американский гранатомет, захваченный силами ДНР на позициях украинских войск
Корреспондент РИА Новости показывает американский противобункерный гранатомёт М141, захваченные силами ДНР на позициях украинских войск среди других трофеев. Видео снято на юге ДНР, где сейчас Народная милиция ведёт наступление в мариупольском направлении.
2022-02-27T17:43
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PT0M33S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донецкая область, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:43 27.02.2022 (обновлено: 20:54 27.02.2022)
В ДНР показали иностранное вооружение ВСУ, захваченное в Донбассе
Басурин рассказал о захваченном в Донбассе вооружении, поставляемом Киеву странами Запада