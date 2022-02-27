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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву
Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 27.02.2022
Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение Германии о поставках оружия Киеву, заявил, что в свете ситуации на Украине "другого ответа быть не могло". РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:31
2022-02-27T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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германия
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение Германии о поставках оружия Киеву, заявил, что в свете ситуации на Украине "другого ответа быть не могло".По его словам, операция РФ по демилитаризации Украины создала "новую реальность".Он отметил, что задачей номер один для Берлина сейчас является "смена курса" российского руководства. "Война - это катастрофа для Украины. Но война также покажет себя катастрофой и для России", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/newsweek-1775327140.html
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в мире, украина, россия, германия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, олаф шольц, донбасс
15:31 27.02.2022
 
Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву

Канцлер Германии Шольц о поставках оружия Киеву: другого ответа быть не могло

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение Германии о поставках оружия Киеву, заявил, что в свете ситуации на Украине "другого ответа быть не могло".
По его словам, операция РФ по демилитаризации Украины создала "новую реальность".
"Эта новая реальность требует нового ответа. Мы его дали. Как вы знаете, вчера мы приняли решение поставлять Украине оружие для обороны страны. На путинскую агрессию не может быть другого ответа", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Он отметил, что задачей номер один для Берлина сейчас является "смена курса" российского руководства. "Война - это катастрофа для Украины. Но война также покажет себя катастрофой и для России", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 04:46В мире
"Путин никогда не проигрывал войны". Newsweek о спецоперации РФ в Донбассе
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияГерманияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРОлаф ШольцДонбасс
 
 
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