Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву
Канцлер Германии Шольц о поставках оружия Киеву: другого ответа быть не могло
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя решение Германии о поставках оружия Киеву, заявил, что в свете ситуации на Украине "другого ответа быть не могло".
По его словам, операция РФ по демилитаризации Украины создала "новую реальность".
"Эта новая реальность требует нового ответа. Мы его дали. Как вы знаете, вчера мы приняли решение поставлять Украине оружие для обороны страны. На путинскую агрессию не может быть другого ответа", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Он отметил, что задачей номер один для Берлина сейчас является "смена курса" российского руководства. "Война - это катастрофа для Украины. Но война также покажет себя катастрофой и для России", - добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова