https://ria.ru/20220227/nastuplenie-1775324745.html

Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении

Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении - РИА Новости, 27.02.2022

Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении

Донецкая народная республика не спешит с наступлением на позиции украинских войск, чтобы минимизировать потери, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T03:34

2022-02-27T03:34

2022-02-27T07:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775161270_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_112b9767622efc1e1300174c8b68b187.jpg

ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Донецкая народная республика не спешит с наступлением на позиции украинских войск, чтобы минимизировать потери, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз)."Все основные боевые части Украины сконцентрированы всегда были на Луганское и Донецкое направления. И поэтому смысл нам нести сейчас огромные жертвы? Они стоят напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас двигаться, когда идет принуждение к миру в центральных частях Украины", - сказал он.По его словам, было бы глупо сейчас на эмоциях побежать вперед.Он пояснил, что конкретные сроки не ставятся."Не норматив сдаем, и поэтому если это сказали будет завтра, а произойдет это послезавтра, то извините. Даже если это будет месяц, для нас не печально, потому что 8 лет мы находимся под бомбежками", - сказал ополченец.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pogibshie-1775306827.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр