https://ria.ru/20220227/nastuplenie-1775324745.html
Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении
Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении - РИА Новости, 27.02.2022
Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении
Донецкая народная республика не спешит с наступлением на позиции украинских войск, чтобы минимизировать потери, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T03:34
2022-02-27T03:34
2022-02-27T07:05
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Донецкая народная республика не спешит с наступлением на позиции украинских войск, чтобы минимизировать потери, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз)."Все основные боевые части Украины сконцентрированы всегда были на Луганское и Донецкое направления. И поэтому смысл нам нести сейчас огромные жертвы? Они стоят напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас двигаться, когда идет принуждение к миру в центральных частях Украины", - сказал он.По его словам, было бы глупо сейчас на эмоциях побежать вперед.Он пояснил, что конкретные сроки не ставятся."Не норматив сдаем, и поэтому если это сказали будет завтра, а произойдет это послезавтра, то извините. Даже если это будет месяц, для нас не печально, потому что 8 лет мы находимся под бомбежками", - сказал ополченец.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
03:34 27.02.2022 (обновлено: 07:05 27.02.2022)
Герой ДНР заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении
Герой ДНР Авидзба заявил, что ополченцы хотят минимизировать потери при наступлении
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Донецкая народная республика не спешит с наступлением на позиции украинских войск, чтобы минимизировать потери, заявил в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).
"Все основные боевые части Украины
сконцентрированы всегда были на Луганское и Донецкое направления. И поэтому смысл нам нести сейчас огромные жертвы? Они стоят напротив нас, и у нас нет такой нужды сейчас двигаться, когда идет принуждение к миру в центральных частях Украины", - сказал он.
По его словам, было бы глупо сейчас на эмоциях побежать вперед.
"Мы держим украинскую сторону в напряжении. Просто развернуться и пойти помогать держать оборону там Киеву или еще чего-то они не могут, потому что сразу на хвосте придем мы. Поэтому мы их здесь сдерживаем, основные боевые силы", - отметил Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
Он пояснил, что конкретные сроки не ставятся.
"Не норматив сдаем, и поэтому если это сказали будет завтра, а произойдет это послезавтра, то извините. Даже если это будет месяц, для нас не печально, потому что 8 лет мы находимся под бомбежками", - сказал ополченец.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.