Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей
Белого медведя не просто так называют хозяином и символом Арктики. Он настоящий гигант и грозный хищник.
Белого медведя не просто так называют хозяином и символом Арктики. Он настоящий гигант и грозный хищник.
Взрослые животные достигают в длину двух с половиной метров и весят больше полутонны, но при этом они весьма проворны и могут бегать со скоростью до 40 километров в час.
Взрослые животные достигают в длину двух с половиной метров и весят больше полутонны, но при этом они весьма проворны и могут бегать со скоростью до 40 километров в час.
У белых медведей исключительное обоняние: они чуют добычу за километр и слышат, как ползет мышь под толщей снега.
У белых медведей исключительное обоняние: они чуют добычу за километр и слышат, как ползет мышь под толщей снега.
Крупнейшая в мире популяция белых медведей обитает на Чукотке, а российский остров Врангеля считается "родильным домом" мишек.
Крупнейшая в мире популяция белых медведей обитает на Чукотке, а российский остров Врангеля считается "родильным домом" мишек.
Новорожденные медвежата весят всего около 600 граммов и беспомощны, как все младенцы. Детеныши не отходят от мамы до двух с половиной — трех лет.
Новорожденные медвежата весят всего около 600 граммов и беспомощны, как все младенцы. Детеныши не отходят от мамы до двух с половиной — трех лет.
Белые медведи в чем-то похожи на людей: тоже спят по 7—8 часов без подряд и любят еще чуть-чуть вздремнуть после обеда.
Белые медведи в чем-то похожи на людей: тоже спят по 7—8 часов без подряд и любят еще чуть-чуть вздремнуть после обеда.
В воде звери проводят времени больше, чем на суше. Преодолеть сотню-другую километров на дрейфующей льдине? Запросто. Покрытые шерстью подошвы помогают не отморозить лапы, а перепонки между пальцами — плавать.
В воде звери проводят времени больше, чем на суше. Преодолеть сотню-другую километров на дрейфующей льдине? Запросто. Покрытые шерстью подошвы помогают не отморозить лапы, а перепонки между пальцами — плавать.
Переносить экстремально низкие температуры животным позволяют 10-сантиметровый слой подкожного жира и плотная шерсть.
Переносить экстремально низкие температуры животным позволяют 10-сантиметровый слой подкожного жира и плотная шерсть.
Мех у полярных медведей на самом деле не белый, а прозрачный. И еще у них черная кожа, которой не видно под шерстью, и синий язык.
Мех у полярных медведей на самом деле не белый, а прозрачный. И еще у них черная кожа, которой не видно под шерстью, и синий язык.
Ученые называют популяцию белых медведей индикатором состояния экосистемы Арктики.
Ученые называют популяцию белых медведей индикатором состояния экосистемы Арктики.
В мире насчитывается около 25 тысяч белых медведей, их численность год от года сокращается.
В мире насчитывается около 25 тысяч белых медведей, их численность год от года сокращается.
Больше всего медведи страдают от браконьеров, но есть и природные факторы риска, такие как таяние морских льдов из-за климатических изменений и загрязнение окружающей среды.
Больше всего медведи страдают от браконьеров, но есть и природные факторы риска, такие как таяние морских льдов из-за климатических изменений и загрязнение окружающей среды.
Белые медведи занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, охота на этих животных запрещена.
Белые медведи занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, охота на этих животных запрещена.