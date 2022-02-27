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Туризм
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Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей
Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей - РИА Новости, 27.02.2022
Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей
Каждый год 27 февраля в мире отмечают День полярного медведя, чтобы привлечь внимание к этим животным и напомнить о необходимости их охраны. Сильные и очень... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:00
2022-02-27T09:44
фото
медведи
дикие животные
природа
фото - туризм
туризм
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Каждый год 27 февраля в мире отмечают День полярного медведя, чтобы привлечь внимание к этим животным и напомнить о необходимости их охраны. Сильные и очень беззащитные хищники — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, медведи, дикие животные, природа, фото - туризм, впечатления - туризм
09:00 27.02.2022 (обновлено: 09:44 27.02.2022)
 

Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей

Читать ria.ru в
Каждый год 27 февраля в мире отмечают День полярного медведя, чтобы привлечь внимание к этим животным и напомнить о необходимости их охраны. Сильные и очень беззащитные хищники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

Белого медведя не просто так называют хозяином и символом Арктики. Он настоящий гигант и грозный хищник.

Белый медведь в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северным полюсом
1 из 13

Белого медведя не просто так называют хозяином и символом Арктики. Он настоящий гигант и грозный хищник.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанк

Взрослые животные достигают в длину двух с половиной метров и весят больше полутонны, но при этом они весьма проворны и могут бегать со скоростью до 40 километров в час.

Белые медведи на мысе Кожевников
2 из 13

Взрослые животные достигают в длину двух с половиной метров и весят больше полутонны, но при этом они весьма проворны и могут бегать со скоростью до 40 километров в час.

© РИА Новости / Максим Деминов
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

У белых медведей исключительное обоняние: они чуют добычу за километр и слышат, как ползет мышь под толщей снега.

Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
3 из 13

У белых медведей исключительное обоняние: они чуют добычу за километр и слышат, как ползет мышь под толщей снега.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Крупнейшая в мире популяция белых медведей обитает на Чукотке, а российский остров Врангеля считается "родильным домом" мишек.

Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
4 из 13

Крупнейшая в мире популяция белых медведей обитает на Чукотке, а российский остров Врангеля считается "родильным домом" мишек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанк

Новорожденные медвежата весят всего около 600 граммов и беспомощны, как все младенцы. Детеныши не отходят от мамы до двух с половиной — трех лет.

Белая медведица с медвежатами на берегу Чукотского моря
5 из 13

Новорожденные медвежата весят всего около 600 граммов и беспомощны, как все младенцы. Детеныши не отходят от мамы до двух с половиной — трех лет.

© РИА Новости / Максим Деминов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Белые медведи в чем-то похожи на людей: тоже спят по 7—8 часов без подряд и любят еще чуть-чуть вздремнуть после обеда.

Самка белого медведя с медвежонком на острове Гукера в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
6 из 13

Белые медведи в чем-то похожи на людей: тоже спят по 7—8 часов без подряд и любят еще чуть-чуть вздремнуть после обеда.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

В воде звери проводят времени больше, чем на суше. Преодолеть сотню-другую километров на дрейфующей льдине? Запросто. Покрытые шерстью подошвы помогают не отморозить лапы, а перепонки между пальцами — плавать.

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
7 из 13

В воде звери проводят времени больше, чем на суше. Преодолеть сотню-другую километров на дрейфующей льдине? Запросто. Покрытые шерстью подошвы помогают не отморозить лапы, а перепонки между пальцами — плавать.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

Переносить экстремально низкие температуры животным позволяют 10-сантиметровый слой подкожного жира и плотная шерсть.

Белый медведь на территории полярной станции на берегу бухты Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
8 из 13

Переносить экстремально низкие температуры животным позволяют 10-сантиметровый слой подкожного жира и плотная шерсть.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанк

Мех у полярных медведей на самом деле не белый, а прозрачный. И еще у них черная кожа, которой не видно под шерстью, и синий язык.

Белые медведи играют в Чукотском море
9 из 13

Мех у полярных медведей на самом деле не белый, а прозрачный. И еще у них черная кожа, которой не видно под шерстью, и синий язык.

© РИА Новости / Максим Деминов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ученые называют популяцию белых медведей индикатором состояния экосистемы Арктики.

Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
10 из 13

Ученые называют популяцию белых медведей индикатором состояния экосистемы Арктики.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

В мире насчитывается около 25 тысяч белых медведей, их численность год от года сокращается.

Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
11 из 13

В мире насчитывается около 25 тысяч белых медведей, их численность год от года сокращается.

© РИА Новости / Вера Костамо
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© РИА Новости / Максим Деминов / Перейти в фотобанк

Больше всего медведи страдают от браконьеров, но есть и природные факторы риска, такие как таяние морских льдов из-за климатических изменений и загрязнение окружающей среды.

Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря
12 из 13

Больше всего медведи страдают от браконьеров, но есть и природные факторы риска, такие как таяние морских льдов из-за климатических изменений и загрязнение окружающей среды.

© РИА Новости / Максим Деминов
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанк

Белые медведи занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, охота на этих животных запрещена.

Белая медведица с медвежатами в бухте Драги на Острове Врангеля в Чукотском автономном округе
13 из 13

Белые медведи занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы, охота на этих животных запрещена.

© РИА Новости / Вера Костамо
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