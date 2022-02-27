https://ria.ru/20220227/medvedi-1772737432.html

Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей

Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей - РИА Новости, 27.02.2022

Мореплаватель, охотник, следопыт: редкие фото белых медведей

Каждый год 27 февраля в мире отмечают День полярного медведя, чтобы привлечь внимание к этим животным и напомнить о необходимости их охраны. Сильные и очень... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:00

2022-02-27T09:00

2022-02-27T09:44

фото

медведи

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Каждый год 27 февраля в мире отмечают День полярного медведя, чтобы привлечь внимание к этим животным и напомнить о необходимости их охраны. Сильные и очень беззащитные хищники — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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