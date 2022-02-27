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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/legion-1775406009.html
На Украине заявили о формировании иностранного легиона
На Украине заявили о формировании иностранного легиона - РИА Новости, 27.02.2022
На Украине заявили о формировании иностранного легиона
Иностранный легион для добровольцев из других стран сформирован на Украине, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:55
2022-02-27T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Иностранный легион для добровольцев из других стран сформирован на Украине, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."К нам идет военная помощь из других стран. Сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых очень много, как бы два легиона не пришлось формировать", - сказал Арестович на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:55 27.02.2022 (обновлено: 21:38 27.02.2022)
 
На Украине заявили о формировании иностранного легиона

Советник главы офиса Зеленского Арестович сообщил о формировании иностранного легиона

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Иностранный легион для добровольцев из других стран сформирован на Украине, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"К нам идет военная помощь из других стран. Сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых очень много, как бы два легиона не пришлось формировать", - сказал Арестович на брифинге.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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