https://ria.ru/20220227/legion-1775406009.html

На Украине заявили о формировании иностранного легиона

На Украине заявили о формировании иностранного легиона - РИА Новости, 27.02.2022

На Украине заявили о формировании иностранного легиона

Иностранный легион для добровольцев из других стран сформирован на Украине, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:55

2022-02-27T17:55

2022-02-27T21:38

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Иностранный легион для добровольцев из других стран сформирован на Украине, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."К нам идет военная помощь из других стран. Сформирован иностранный легион для добровольцев из других стран, которых очень много, как бы два легиона не пришлось формировать", - сказал Арестович на брифинге.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс