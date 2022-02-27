https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775350940.html

В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 3050 новых случаев COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:13

2022-02-27T11:13

2022-02-27T11:19

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3050 новых случаев COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 3050, 401 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4 550, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализирован 401 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 395 человек", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 694 160 случаев коронавируса, выздоровели 2 477 563 человека, умерли из-за COVID-19 41 196 человек.

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775349616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, общество, здоровье - общество