https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775350940.html
В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявлено 3050 новых случаев COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:13
2022-02-27T11:13
2022-02-27T11:19
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 3050 новых случаев COVID-19, умер 81 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 3050, 401 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4 550, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении."За сутки госпитализирован 401 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 395 человек", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 694 160 случаев коронавируса, выздоровели 2 477 563 человека, умерли из-за COVID-19 41 196 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, общество, здоровье - общество
11:13 27.02.2022 (обновлено: 11:19 27.02.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 401 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3050 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
В Москве за сутки выявлено 3050 новых случаев COVID-19, умер 81 человек, сообщается
на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 3050, 401 человек госпитализированы за сутки, выздоровели 4 550, 81 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализирован 401 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 395 человек", - говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 694 160 случаев коронавируса, выздоровели 2 477 563 человека, умерли из-за COVID-19 41 196 человек.