https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775350528.html

В Подмосковье за сутки умерло 19 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерло 19 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 27.02.2022

В Подмосковье за сутки умерло 19 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области выявлено 1579 случаев COVID, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:07

2022-02-27T11:07

2022-02-27T11:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявлено 1579 случаев COVID, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1579 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерли.Днём ранее количество новых заражённых составляло 2448 человек.

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии