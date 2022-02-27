11:07 27.02.2022 (обновлено: 11:15 27.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерло 19 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1579 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области выявлено 1579 случаев COVID, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1579 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 19 человек умерли.
Днём ранее количество новых заражённых составляло 2448 человек.
Вчера, 08:00НаукаЭволюция нового коронавируса В декабре 2019 года в Китае, в провинции Хубей, началась вспышка необычной респираторной инфекции. У заболевших развивалась пневмония, нередко в тяжелой форме. Выяснилось, что ее возбудитель — неизвестный науке представитель семейства коронавирусов. Уже 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Опубликовано: Ольга Фомченкова