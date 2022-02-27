11:04 27.02.2022 (обновлено: 11:16 27.02.2022)
В России за сутки 137 596 человек выздоровели после COVID-19
В России за сутки 137 596 человек выздоровели после лечения от COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 137 596 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 137 596 человек, или на 24,1% меньше по сравнению с 26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Вчера, 08:00НаукаЭволюция нового коронавируса В декабре 2019 года в Китае, в провинции Хубей, началась вспышка необычной респираторной инфекции. У заболевших развивалась пневмония, нередко в тяжелой форме. Выяснилось, что ее возбудитель — неизвестный науке представитель семейства коронавирусов. Уже 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Опубликовано: Ольга Фомченкова