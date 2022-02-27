https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775350126.html

В России за сутки 137 596 человек выздоровели после COVID-19

В России за сутки 137 596 человек выздоровели после COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2022

В России за сутки 137 596 человек выздоровели после COVID-19

За сутки в России выздоровели 137 596 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:04

2022-02-27T11:04

2022-02-27T11:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. За сутки в России выздоровели 137 596 человек после лечения от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 137 596 человек, или на 24,1% меньше по сравнению с 26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, общество