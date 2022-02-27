https://ria.ru/20220227/komandir-1775333946.html
Командир ополченцев призвал украинских военных разойтись по домам
Командир ополченцев призвал украинских военных разойтись по домам - РИА Новости, 27.02.2022
Командир ополченцев призвал украинских военных разойтись по домам
Знаменитый командир ополченцев, герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба в интервью РИА Новости призвал украинских военных сложить оружие и расходиться... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T08:07
2022-02-27T08:07
2022-02-27T09:07
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба в интервью РИА Новости призвал украинских военных сложить оружие и расходиться по домам."Здесь не зазорно во благо своей страны сложить оружие. Идите по домам. Необязательно сейчас брать флаг, поднимать и переходить на нашу сторону", — сказал он.По словам ополченца, украинским военным не следует позволять националистам размещать вооружения в жилых кварталах."Сегодня, когда вы доигрались, смысл вам еще играть? Если вы стоите за свое отечество, за свой народ, для чего вы его тогда подставляете, для чего вы тогда позволяете национальным батальонам выставлять артиллерию в жилом квартале?" — сказал Авидзба.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
08:07 27.02.2022 (обновлено: 09:07 27.02.2022)
Командир ополченцев призвал украинских военных разойтись по домам
Командир ополченцев Ахра Авидзба призвал украинских военных сложить оружие
ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый командир ополченцев, герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба в интервью РИА Новости призвал украинских военных сложить оружие и расходиться по домам.
"Здесь не зазорно во благо своей страны сложить оружие. Идите по домам. Необязательно сейчас брать флаг, поднимать и переходить на нашу сторону", — сказал он.
По словам ополченца, украинским военным не следует позволять националистам размещать вооружения в жилых кварталах.
"Сегодня, когда вы доигрались, смысл вам еще играть? Если вы стоите за свое отечество, за свой народ, для чего вы его тогда подставляете, для чего вы тогда позволяете национальным батальонам выставлять артиллерию в жилом квартале?" — сказал Авидзба.
В последние недели ситуация в Донбассе
серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР
и ЛНР
, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию
признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.
1 из 13
За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.
2 из 13
По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.
3 из 13
При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.
4 из 13
В городе разрушены жилые дома.
6 из 13
За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.
7 из 13
Повреждены линии электропередачи.
8 из 13
Разрушены водопровод и газопровод.
9 из 13
Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.
10 из 13
В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.
11 из 13
Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.
12 из 13
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".
13 из 13
ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.