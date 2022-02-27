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"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ - РИА Новости, 27.02.2022
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.
2022-02-27T11:07
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видео
херсон
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21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
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Ольга Кожухова
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353
60
353
60
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
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60
видео, херсон, украина, видео
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.
2022-02-27T11:07
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11:07 27.02.2022
 

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ

Читать ria.ru в
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.
21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
Опубликовано: Ольга Кожухова
 
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