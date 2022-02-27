https://ria.ru/20220227/kherson-1775350237.html
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ - РИА Новости, 27.02.2022
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.
2022-02-27T11:07
2022-02-27T11:07
2022-02-27T11:07
видео
херсон
украина
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21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
херсон
украина
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.
2022-02-27T11:07
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, херсон, украина, видео
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.
2022-02-27T11:07
true
PT1M06S
"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.