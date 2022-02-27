https://ria.ru/20220227/kherson-1775350237.html

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ - РИА Новости, 27.02.2022

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ

За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо.

2022-02-27T11:07

2022-02-27T11:07

2022-02-27T11:07

видео

херсон

украина

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21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции.

херсон

украина

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет никакой агрессии на Россию" – жители Херсона о прибытии солдат из РФ За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон. Жители города встретили солдат из России приветливо. 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. День спустя договоры были ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации. Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ответной меры Евросоюз ввел санкции. 2022-02-27T11:07 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, херсон, украина, видео