https://ria.ru/20220227/izolyatsiya-1775403550.html

Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России

Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России - РИА Новости, 27.02.2022

Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед переговорами с Россией выступил с крайне резкими заявлениями, призвал к полной финансовой изоляции РФ. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:36

2022-02-27T17:36

2022-02-27T17:50

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед переговорами с Россией выступил с крайне резкими заявлениями, призвал к полной финансовой изоляции РФ."Мы требуем принятия срочных мер по полной финансовой изоляции России ото всех систем, это должно распространяться на все российские банки, включая центральный банк РФ. Некоторые меры уже были приняты, и мы благодарны за это нашим партнерам, но этого не достаточно", - заявил Кулеба, чье выступление транслируется на YouTube-канале МИД Украины."Мы также требуем ввести полное нефтяное и газовое эмбарго на Россию. Всем, кто покупает (нефть или газ) у России, должно быть стыдно", - добавил украинский министр.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, мид украины, украина, россия, swift, владимир путин, дмитрий кулеба