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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России
Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России - РИА Новости, 27.02.2022
Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед переговорами с Россией выступил с крайне резкими заявлениями, призвал к полной финансовой изоляции РФ. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:36
2022-02-27T17:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
мид украины
украина
россия
swift
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед переговорами с Россией выступил с крайне резкими заявлениями, призвал к полной финансовой изоляции РФ."Мы требуем принятия срочных мер по полной финансовой изоляции России ото всех систем, это должно распространяться на все российские банки, включая центральный банк РФ. Некоторые меры уже были приняты, и мы благодарны за это нашим партнерам, но этого не достаточно", - заявил Кулеба, чье выступление транслируется на YouTube-канале МИД Украины."Мы также требуем ввести полное нефтяное и газовое эмбарго на Россию. Всем, кто покупает (нефть или газ) у России, должно быть стыдно", - добавил украинский министр.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html
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в мире, экономика, мид украины, украина, россия, swift, владимир путин, дмитрий кулеба
17:36 27.02.2022 (обновлено: 17:50 27.02.2022)
 
Кулеба призвал к полной финансовой изоляции России

Глава МИД Украины Кулеба перед переговорами призвал к полной финансовой изоляции России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед переговорами с Россией выступил с крайне резкими заявлениями, призвал к полной финансовой изоляции РФ.
"Мы требуем принятия срочных мер по полной финансовой изоляции России ото всех систем, это должно распространяться на все российские банки, включая центральный банк РФ. Некоторые меры уже были приняты, и мы благодарны за это нашим партнерам, но этого не достаточно", - заявил Кулеба, чье выступление транслируется на YouTube-канале МИД Украины.
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"Мы также требуем ввести полное нефтяное и газовое эмбарго на Россию. Всем, кто покупает (нефть или газ) у России, должно быть стыдно", - добавил украинский министр.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
При этом не вводится никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти и газа. Его могло бы затруднить обсуждаемое отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако высокопоставленный представитель американской администрации ранее в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭкономикаМИД УкраиныУкраинаРоссияSWIFTВладимир ПутинДмитрий Кулеба
 
 
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