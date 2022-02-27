https://ria.ru/20220227/irlandiya-1775359438.html

Ирландия намерена закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Ирландия намерена закрыть воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Ирландия намерена закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что Ирландия намерена закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов и призывает партнеров по... РИА Новости, 27.02.2022

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2022-02-27T12:11

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил, что Ирландия намерена закрыть свое воздушное пространство для всех российских самолетов и призывает партнеров по Евросоюзу поступить аналогичным образом."Ирландия предпримет меры по закрытию ирландского воздушного пространства для всех российских самолетов. Мы призываем других партнеров по ЕС сделать то же самое", - написал министр в Twitter.Он добавил, что Дублин также поддерживает "новые широкомасштабные санкции", которые будут согласованы сегодня на саммите ЕС, а также новый пакет помощи для Украины.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, дмитрий песков, россия, дублин, украина, twitter, санкции в отношении россии