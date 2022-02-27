https://ria.ru/20220227/germaniya-1775370838.html

Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии

Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии - РИА Новости, 27.02.2022

Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии

Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:51

2022-02-27T13:51

2022-02-27T14:46

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признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы должны спросить себя - какие возможности есть у путинской России и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем. Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.Шольц отметил, что целью является "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит"."Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые бороздят моря, и солдаты, которые оптимально снабжены для своих задач. Речь идет об этом, и это вполне достижимо для страны нашего размера и значения в Европе", - заявил Шольц.Он отметил, что это потребует существенных затрат, будет создан специальный фонд для бундесвера. "Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд. <…> Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил канцлер под аплодисменты депутатов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775323215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии