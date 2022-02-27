https://ria.ru/20220227/germaniya-1775370838.html
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии - РИА Новости, 27.02.2022
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:51
2022-02-27T13:51
2022-02-27T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы должны спросить себя - какие возможности есть у путинской России и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем. Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.Шольц отметил, что целью является "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит"."Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые бороздят моря, и солдаты, которые оптимально снабжены для своих задач. Речь идет об этом, и это вполне достижимо для страны нашего размера и значения в Европе", - заявил Шольц.Он отметил, что это потребует существенных затрат, будет создан специальный фонд для бундесвера. "Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд. <…> Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил канцлер под аплодисменты депутатов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775323215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:51 27.02.2022 (обновлено: 14:46 27.02.2022)
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Канцлер Шольц: Германия ежегодно будет инвестировать в оборону сумму, превышающую 2% ВВП
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы должны спросить себя - какие возможности есть у путинской России
и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем. Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Шольц отметил, что целью является "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит".
"Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые бороздят моря, и солдаты, которые оптимально снабжены для своих задач. Речь идет об этом, и это вполне достижимо для страны нашего размера и значения в Европе", - заявил Шольц.
Он отметил, что это потребует существенных затрат, будет создан специальный фонд для бундесвера. "Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд. <…> Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил канцлер под аплодисменты депутатов.