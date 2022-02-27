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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/germaniya-1775370838.html
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии - РИА Новости, 27.02.2022
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии
Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:51
2022-02-27T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы должны спросить себя - какие возможности есть у путинской России и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем. Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.Шольц отметил, что целью является "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит"."Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые бороздят моря, и солдаты, которые оптимально снабжены для своих задач. Речь идет об этом, и это вполне достижимо для страны нашего размера и значения в Европе", - заявил Шольц.Он отметил, что это потребует существенных затрат, будет создан специальный фонд для бундесвера. "Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд. &lt;…&gt; Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил канцлер под аплодисменты депутатов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, германия, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:51 27.02.2022 (обновлено: 14:46 27.02.2022)
 
Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону Германии

Канцлер Шольц: Германия ежегодно будет инвестировать в оборону сумму, превышающую 2% ВВП

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия увеличит расходы на оборону в свете событий вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы должны спросить себя - какие возможности есть у путинской России и какие возможности нужны нам, чтобы противостоять этой угрозе сегодня и в будущем. Ясно, что мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защищать нашу свободу и демократию", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Шольц отметил, что целью является "боеспособный, высоко модернизированный бундесвер, который нас надежно защитит".
"Нам нужны самолеты, которые летают, корабли, которые бороздят моря, и солдаты, которые оптимально снабжены для своих задач. Речь идет об этом, и это вполне достижимо для страны нашего размера и значения в Европе", - заявил Шольц.
Он отметил, что это потребует существенных затрат, будет создан специальный фонд для бундесвера. "Бюджет на 2022 год предусматривает выделение 100 миллиардов в этот фонд. <…> Отныне мы будем год за годом выделять более 2% ВВП в нашу оборону", - заявил канцлер под аплодисменты депутатов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Владимир Путин в кабине истребителя-перехватчика СУ-27 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 02:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Newsweek об операции на Украине: Путин никогда не проигрывал войны
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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