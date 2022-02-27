https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html

МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию

МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022

МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию

Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:19

2022-02-27T19:19

2022-02-27T19:36

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии."Россия: Избегайте любых поездок", - говорится в сообщении.МИД уточняет, что в России возросли риски сбоев в платежах, что может сделать невозможным, например, оплату иностранными платежными картами или снятие наличных в банкоматах. Нарушение в работе транспорта между странами может усложнить передвижение, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, финляндия, россия