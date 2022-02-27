https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:19
2022-02-27T19:19
2022-02-27T19:36
в мире
финляндия
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии."Россия: Избегайте любых поездок", - говорится в сообщении.МИД уточняет, что в России возросли риски сбоев в платежах, что может сделать невозможным, например, оплату иностранными платежными картами или снятие наличных в банкоматах. Нарушение в работе транспорта между странами может усложнить передвижение, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
19:19 27.02.2022 (обновлено: 19:36 27.02.2022)
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию