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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию
Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:19
2022-02-27T19:36
в мире
финляндия
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии."Россия: Избегайте любых поездок", - говорится в сообщении.МИД уточняет, что в России возросли риски сбоев в платежах, что может сделать невозможным, например, оплату иностранными платежными картами или снятие наличных в банкоматах. Нарушение в работе транспорта между странами может усложнить передвижение, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
финляндия
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Севастиан Котов
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в мире, финляндия, россия
19:19 27.02.2022 (обновлено: 19:36 27.02.2022)
 
МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию

МИД Финляндии рекомендует воздержаться от поездок в Россию

© Flickr / HaprogФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Flickr / Haprog
Флаг Финляндии
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев — РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии призвало избегать любых поездок в Россию, сообщает МИД Финляндии.
"Россия: Избегайте любых поездок", - говорится в сообщении.
МИД уточняет, что в России возросли риски сбоев в платежах, что может сделать невозможным, например, оплату иностранными платежными картами или снятие наличных в банкоматах. Нарушение в работе транспорта между странами может усложнить передвижение, говорится в сообщении.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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