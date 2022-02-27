Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/energiya-1775378681.html
Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ
Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ - РИА Новости, 27.02.2022
Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ
Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:55
2022-02-27T15:21
экономика
германия
олаф шольц
спг
природный газ
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774349238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f905e919d409b1d05b4775885bfe09f.jpg
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей. … Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим и станем к 2045 году первой промышленной климатически нейтральной страной", - сказал Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые резервы. "Наконец, мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене", - заявил канцлер.Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти, но заверил, что правительство принимает необходимые меры, чтобы поддержать граждан.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ пошел бы в эту страну по дну Балтийского моря.Свой СПГ в Европу стремятся поставлять США. Однако, как указывал вице-премьер РФ Александр Новак, летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны. Тогда, отмечал он, СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.
https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774349238_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_0ab2f54e9aec34e494239361230d283b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, олаф шольц, спг, природный газ, северный поток — 2
14:55 27.02.2022 (обновлено: 15:21 27.02.2022)
 
Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ

Шольц: Германия оперативно построит терминалы приема СПГ в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене

© REUTERS / John Macdougall/ PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/ Pool
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей. … Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим и станем к 2045 году первой промышленной климатически нейтральной страной", - сказал Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.
Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые резервы. "Наконец, мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене", - заявил канцлер.
Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти, но заверил, что правительство принимает необходимые меры, чтобы поддержать граждан.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ пошел бы в эту страну по дну Балтийского моря.
Свой СПГ в Европу стремятся поставлять США. Однако, как указывал вице-премьер РФ Александр Новак, летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны. Тогда, отмечал он, СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 08:00
Европа заплутала в трех газовых "соснах"
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаГерманияОлаф ШольцСПГПриродный газСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала