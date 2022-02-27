https://ria.ru/20220227/energiya-1775378681.html

Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ

Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ - РИА Новости, 27.02.2022

Германия оперативно построит два терминала для приема СПГ

Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:55

2022-02-27T14:55

2022-02-27T15:21

экономика

германия

олаф шольц

спг

природный газ

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Германия приняла решение оперативно построить два терминала по приему сжиженного природного газа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей. … Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше. Мы на правильном пути, мы хотим и станем к 2045 году первой промышленной климатически нейтральной страной", - сказал Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.Он напомнил, что Германия будет выстраивать газовые резервы. "Наконец, мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене", - заявил канцлер.Он предупредил, что цены на сырье могут вырасти, но заверил, что правительство принимает необходимые меры, чтобы поддержать граждан.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ пошел бы в эту страну по дну Балтийского моря.Свой СПГ в Европу стремятся поставлять США. Однако, как указывал вице-премьер РФ Александр Новак, летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны. Тогда, отмечал он, СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, олаф шольц, спг, природный газ, северный поток — 2