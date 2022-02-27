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Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве - РИА Новости, 27.02.2022
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве
Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:15
2022-02-27T12:15
2022-02-27T12:15
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петр бирюков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье. Причем 47 пунктов были установлены по итогам голосования на портале "Активный гражданин"."Главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве
Бирюков: москвичи сдали 49 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот"
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти. В период со 2 января по 20 февраля жители столицы сдали на утилизацию около 49 тысяч новогодних деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель. Больше всего хвойных собрали в Южном и Западном административных округах - более 7 тысяч в каждом", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье
. Причем 47 пунктов были установлены по итогам голосования на портале "Активный гражданин".
"Главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.