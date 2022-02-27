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Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве - РИА Новости, 27.02.2022
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве
Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:15
2022-02-27T12:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье. Причем 47 пунктов были установлены по итогам голосования на портале "Активный гражданин"."Главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
12:15 27.02.2022
 
Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве

Бирюков: москвичи сдали 49 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУтилизация елок в Москве
Утилизация елок в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Утилизация елок в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В этом году акция прошла в седьмой раз, и мы видим, что интерес москвичей к ней продолжает расти. В период со 2 января по 20 февраля жители столицы сдали на утилизацию около 49 тысяч новогодних деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель. Больше всего хвойных собрали в Южном и Западном административных округах - более 7 тысяч в каждом", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье. Причем 47 пунктов были установлены по итогам голосования на портале "Активный гражданин".
"Главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 13:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Переработку искусственных елей планируют организовать в Москве в 2022 году
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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