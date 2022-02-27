https://ria.ru/20220227/elki-1775359651.html

Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве

Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве - РИА Новости, 27.02.2022

Заммэра Бирюков рассказал об итогах акции "Елочный круговорот" в Москве

Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:15

2022-02-27T12:15

2022-02-27T12:15

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Около 49 тысяч хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что в городе работали 583 пункта сбора новогодних деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье. Причем 47 пунктов были установлены по итогам голосования на портале "Активный гражданин"."Главная цель акции "Елочный круговорот" - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. Деревья принимаются бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

https://ria.ru/20211227/pererabotka-1765840234.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков