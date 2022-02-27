https://ria.ru/20220227/durov-1775410446.html

Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине

Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине

Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:30

2022-02-27T18:30

2022-02-27T18:55

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров."В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — говорится в публикации.Предприниматель подчеркнул, что у компании нет возможности проверять все посты на достоверность.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, telegram