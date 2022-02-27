18:30 27.02.2022 (обновлено: 18:55 27.02.2022)
Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине
Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров.
"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — говорится в публикации.
Предприниматель подчеркнул, что у компании нет возможности проверять все посты на достоверность.
Операция по демилитаризации Украины
Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Севастиан Котов