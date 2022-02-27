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Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине
Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине
Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:30
2022-02-27T18:55
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров."В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — говорится в публикации.Предприниматель подчеркнул, что у компании нет возможности проверять все посты на достоверность.Операция по демилитаризации УкраиныПутин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Севастиан Котов
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в мире, россия, украина, telegram
18:30 27.02.2022 (обновлено: 18:55 27.02.2022)
 
Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине

Павел Дуров допустил ограничение работы Telegram-каналов в России и на Украине

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Telegram может ограничить работу каналов в России и на Украине, написал основатель мессенджера Павел Дуров.
"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — говорится в публикации.
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Предприниматель подчеркнул, что у компании нет возможности проверять все посты на достоверность.

Операция по демилитаризации Украины

Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Севастиан Котов
 
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