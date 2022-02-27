https://ria.ru/20220227/donbass-1775388352.html

ВСУ обстреляли Александровку запрещенными минами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Александровку запрещенными минами, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ обстреляли Александровку запрещенными минами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:00

2022-02-27T16:00

2022-02-27T16:00

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:55 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины