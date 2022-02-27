ВСУ обстреляли Александровку запрещенными минами, заявили в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Александровку запрещенными минами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпущено семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:55 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Ольга Фомченкова