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Наступление на украинские войска идет по плану, заявили в ДНР
Наступление на украинские войска идет по плану, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022
Наступление на украинские войска идет по плану, заявили в ДНР
Наступление на украинские войска идет по плану, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:38
2022-02-27T11:38
2022-02-27T11:38
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наступление на украинские войска идет по плану, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Наступление идет по плану. Мы уже вышли к Волновахе и Каменке и дальше идет по направлению к нашей границе (соответствует довоенной границе Донецкой области - ред.)", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, днр, признание днр и лнр в россии, эдуард басурин
Наступление на украинские войска идет по плану, заявили в ДНР
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: наступление на украинские войска идет по плану