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ВСУ перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск, заявили в ДНР

ВСУ перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

ВСУ перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск, заявили в ДНР

Украинские военные перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 "Град" в Артемовск, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:49

2022-02-27T10:49

2022-02-27T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские военные перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 "Град" в Артемовск, сообщила Народная милиция ДНР."От нашей разведки стало известно о переброске противником реактивного дивизиона БМ-21 "Град" из Краматорска в Артемовск", - говорится в сообщении.Отмечается также, что украинские подразделения продолжают прятаться в жилых кварталах городов, а в центре Краматорска разместили пять ракетных комплексов С-300.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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артемовск (донецкая область)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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