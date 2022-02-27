10:49 27.02.2022 (обновлено: 10:57 27.02.2022)
ВСУ перебрасывают дивизион "Градов" в Артемовск, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ перебрасывают дивизион БМ-21 "Град" из Краматорска в Артемовск
© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Украинские военные перебрасывают реактивный дивизион БМ-21 "Град" в Артемовск, сообщила Народная милиция ДНР.
"От нашей разведки стало известно о переброске противником реактивного дивизиона БМ-21 "Град" из Краматорска в Артемовск", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что украинские подразделения продолжают прятаться в жилых кварталах городов, а в центре Краматорска разместили пять ракетных комплексов С-300.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова