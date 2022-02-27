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В ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя за сутки

В ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя за сутки - РИА Новости, 27.02.2022

В ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя за сутки

За прошедшие сутки в результате обстрела украинских войск в ДНР погиб один мирный житель и ранены четыре, в том числе ребенок, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:37

2022-02-27T09:37

2022-02-27T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в результате обстрела украинских войск в ДНР погиб один мирный житель и ранены четыре, в том числе ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, согласно заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии