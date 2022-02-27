В ДНР сообщили о гибели одного мирного жителя за сутки
Представительство ДНР в СЦКК: за сутки в ДНР один мирный житель погиб и четыре ранены
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в результате обстрела украинских войск в ДНР погиб один мирный житель и ранены четыре, в том числе ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки погиб 1 и ранено 4 мирных жителя, в том числе ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, согласно заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова