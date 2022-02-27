10:19 27.02.2022 (обновлено: 11:33 27.02.2022)
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины
Логотип YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
"YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины. Видимо, fake news там нужнее", — говорится в сообщении.
Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.
Ведомство расценивает эти действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова