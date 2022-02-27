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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/blokirovka-1775345515.html
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине
Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T10:19
2022-02-27T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
технологии
россия
украина
донбасс
youtube
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.Ведомство расценивает эти действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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технологии, россия, украина, донбасс, youtube, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:19 27.02.2022 (обновлено: 11:33 27.02.2022)
 
YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине

YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

"YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на территории Украины. Видимо, fake news там нужнее", — говорится в сообщении.

Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.
Ведомство расценивает эти действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.
Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииРоссияУкраинаДонбассYouTubeСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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