https://ria.ru/20220227/blokirovka-1775345515.html

YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине

YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине

Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:19

2022-02-27T10:19

2022-02-27T11:33

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технологии

россия

украина

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Видеосервис YouTube заблокировал русскоязычный Sputnik на Украине, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.Осенью Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Чаще всего под блокировку попадали такие СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них — на YouTube.Ведомство расценивает эти действия администрации видеохостинга актом цензуры, нарушающим ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, украина, донбасс, youtube, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии