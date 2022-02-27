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В Луганск прибывают беженцы с оккупированных ВСУ территорий

В Луганск прибывают беженцы с оккупированных ВСУ территорий - РИА Новости, 27.02.2022

В Луганск прибывают беженцы с оккупированных ВСУ территорий

Более 300 семей прибыли в Луганск с оккупированных украинскими войсками территорий Луганской народной республики, им оказывается вся помощь, сообщил официальный РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:01

2022-02-27T17:01

2022-02-27T17:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

луганск

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Более 300 семей прибыли в Луганск с оккупированных украинскими войсками территорий Луганской народной республики, им оказывается вся помощь, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донбасс

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, луганск, игорь конашенков