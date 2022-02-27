00:57 27.02.2022 (обновлено: 01:02 27.02.2022)
Джонсон заявил, что Британия будет принимать беженцев с Украины
Премьер Британии Джонсон заявил о готовности принимать беженцев с Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Великобритания готова принять беженцев с Украины, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Конечно мы будем принимать беженцев… Наша страна играла историческую и героическую роль в оказании помощи людям, которые укрывались от разных конфликтов. Я знаю, что в интернете много фейков об этом, я хочу сразу положить конец этому и выражаю нашу готовность помочь с беженцами", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев