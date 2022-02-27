https://ria.ru/20220227/berluskoni-1775521906.html

В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине

В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине - РИА Новости, 28.02.2022

В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине

Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T23:15

2022-02-27T23:15

2022-02-28T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

марио драги

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вперед, италия

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РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони, заявил в воскресенье РИА Новости президент Ассоциации уголовных палат европейского и международного права Александро Мария Тирелли."Только Берлускони, пользуясь своими длительными и добрыми личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, может в сложившихся условиях стать посредником для заключения столь важного сейчас соглашения о прекращении огня на Украине. На мой взгляд, другого политика в Европе для достижения этой цели просто нет", - подчеркнул собеседник агентства.По мнению Тирелли, посредством образования такой миссии во главе с патриархом итальянской политики правительство Марио Драги могло внести важнейший вклад в разрешение украинского кризиса вне рамок официальных дипломатических усилий, предпринимаемых им совместно с другими европейскими партнерами.Глава ассоциации также сообщил, что ее исследовательский центр уже разработал собственные конкретные предложения, направленные на обеспечение в кратчайшие сроки деэскалации в регионе. Основой для таких договоренностей должны стать немедленное завершение вооруженного противостояния и вывод российских сил из Украины, которая в свою очередь должна будет признать независимость ДНР и ЛНР, а также взять на себя обязательства не вступать в НАТО и не размещать на своей территории тактическое химическое и бактериологическое оружие.Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является Берлускони, входит в коалиционное правительство Драги.В воскресенье пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что между Драги и Берлускони состоялся телефонный разговор, в центре которого "находилось последнее развитие кризиса на Украине".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775441390.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, марио драги, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вперед, италия, нато