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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/berluskoni-1775521906.html
В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине
В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине - РИА Новости, 28.02.2022
В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине
Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T23:15
2022-02-28T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
марио драги
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вперед, италия
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РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони, заявил в воскресенье РИА Новости президент Ассоциации уголовных палат европейского и международного права Александро Мария Тирелли."Только Берлускони, пользуясь своими длительными и добрыми личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, может в сложившихся условиях стать посредником для заключения столь важного сейчас соглашения о прекращении огня на Украине. На мой взгляд, другого политика в Европе для достижения этой цели просто нет", - подчеркнул собеседник агентства.По мнению Тирелли, посредством образования такой миссии во главе с патриархом итальянской политики правительство Марио Драги могло внести важнейший вклад в разрешение украинского кризиса вне рамок официальных дипломатических усилий, предпринимаемых им совместно с другими европейскими партнерами.Глава ассоциации также сообщил, что ее исследовательский центр уже разработал собственные конкретные предложения, направленные на обеспечение в кратчайшие сроки деэскалации в регионе. Основой для таких договоренностей должны стать немедленное завершение вооруженного противостояния и вывод российских сил из Украины, которая в свою очередь должна будет признать независимость ДНР и ЛНР, а также взять на себя обязательства не вступать в НАТО и не размещать на своей территории тактическое химическое и бактериологическое оружие.Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является Берлускони, входит в коалиционное правительство Драги.В воскресенье пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что между Драги и Берлускони состоялся телефонный разговор, в центре которого "находилось последнее развитие кризиса на Украине".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775441390.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
донецкая народная республика
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Наталья Стерхова
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в мире, владимир путин, марио драги, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вперед, италия, нато
23:15 27.02.2022 (обновлено: 11:48 28.02.2022)
 
В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине

В Италии предложили создать миротворческую миссию по Украине во главе с Берлускони

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони, заявил в воскресенье РИА Новости президент Ассоциации уголовных палат европейского и международного права Александро Мария Тирелли.
"Только Берлускони, пользуясь своими длительными и добрыми личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, может в сложившихся условиях стать посредником для заключения столь важного сейчас соглашения о прекращении огня на Украине. На мой взгляд, другого политика в Европе для достижения этой цели просто нет", - подчеркнул собеседник агентства.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 22:51
Евросоюз ввел новые санкции против России
По мнению Тирелли, посредством образования такой миссии во главе с патриархом итальянской политики правительство Марио Драги могло внести важнейший вклад в разрешение украинского кризиса вне рамок официальных дипломатических усилий, предпринимаемых им совместно с другими европейскими партнерами.
Глава ассоциации также сообщил, что ее исследовательский центр уже разработал собственные конкретные предложения, направленные на обеспечение в кратчайшие сроки деэскалации в регионе. Основой для таких договоренностей должны стать немедленное завершение вооруженного противостояния и вывод российских сил из Украины, которая в свою очередь должна будет признать независимость ДНР и ЛНР, а также взять на себя обязательства не вступать в НАТО и не размещать на своей территории тактическое химическое и бактериологическое оружие.
Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является Берлускони, входит в коалиционное правительство Драги.
В воскресенье пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что между Драги и Берлускони состоялся телефонный разговор, в центре которого "находилось последнее развитие кризиса на Украине".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Наталья Стерхова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинМарио ДрагиДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВперед, ИталияНАТО
 
 
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