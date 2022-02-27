23:15 27.02.2022 (обновлено: 11:48 28.02.2022)
В Италии предложили включить Берлускони в миротворческую миссию по Украине
В Италии предложили создать миротворческую миссию по Украине во главе с Берлускони
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 27 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Необходимо образовать международную миротворческую миссию для скорейшего прекращения огня на Украине под руководством бывшего премьера-министра Италии Сильвио Берлускони, заявил в воскресенье РИА Новости президент Ассоциации уголовных палат европейского и международного права Александро Мария Тирелли.
"Только Берлускони, пользуясь своими длительными и добрыми личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, может в сложившихся условиях стать посредником для заключения столь важного сейчас соглашения о прекращении огня на Украине. На мой взгляд, другого политика в Европе для достижения этой цели просто нет", - подчеркнул собеседник агентства.
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По мнению Тирелли, посредством образования такой миссии во главе с патриархом итальянской политики правительство Марио Драги могло внести важнейший вклад в разрешение украинского кризиса вне рамок официальных дипломатических усилий, предпринимаемых им совместно с другими европейскими партнерами.
Глава ассоциации также сообщил, что ее исследовательский центр уже разработал собственные конкретные предложения, направленные на обеспечение в кратчайшие сроки деэскалации в регионе. Основой для таких договоренностей должны стать немедленное завершение вооруженного противостояния и вывод российских сил из Украины, которая в свою очередь должна будет признать независимость ДНР и ЛНР, а также взять на себя обязательства не вступать в НАТО и не размещать на своей территории тактическое химическое и бактериологическое оружие.
Партия "Вперед, Италия", основателем и бессменным лидером которой является Берлускони, входит в коалиционное правительство Драги.
В воскресенье пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что между Драги и Берлускони состоялся телефонный разговор, в центре которого "находилось последнее развитие кризиса на Украине".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Стерхова