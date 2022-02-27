https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775426319.html
В Белоруссии закрылись участки для голосования на референдуме
В Белоруссии закрылись участки для голосования на референдуме - РИА Новости, 27.02.2022
В Белоруссии закрылись участки для голосования на референдуме
Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию закрылись в Белоруссии в воскресенье вечером. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:33
2022-02-27T20:33
2022-02-27T20:33
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию закрылись в Белоруссии в воскресенье вечером.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Всего в Белоруссии было образовано 5510 участков для голосования, которые были открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск). По последним данным ЦИК, общее число граждан, которые были включены в списки для голосования, составило 6 812 771 человек. При этом за рубежом участки было принято не открывать по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учете, по причине эпидемиологической обстановки в странах пребывания, а также по причине неуверенности в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания.Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко, после закрытия участков начнется подсчет голосов. По его словам, примерно в 22.00 должна быть объявлена итоговая явка избирателей, а в районе полуночи или часа ночи понедельника могут стать известны предварительные результаты референдума.По состоянию на 18.00 явка составляла 74,86%.Каждый участник референдума должен был в бюллетене отметить ответ всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?". Поставить свою отметку участники референдума должны были в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Особенностью референдума стало использование необычного для Белоруссии бюллетеня – с зеленым фоном на обороте. Как отмечали в ЦИК, это является дополнительным элементом защиты от подделки.На референдуме работали около 45 тысяч национальных наблюдателей, около 200 международных и иностранных – от СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, представители ЦИК стран СНГ, а также независимые эксперты, в том числе из стран ЕС.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220227/referendum-1775368176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь карпенко, белоруссия, одкб, снг, шос
В Белоруссии закрылись участки для голосования на референдуме
В Белоруссии закрылись участки для голосования на конституционном референдуме
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию закрылись в Белоруссии в воскресенье вечером.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии
прошел 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Всего в Белоруссии было образовано 5510 участков для голосования, которые были открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск). По последним данным ЦИК, общее число граждан, которые были включены в списки для голосования, составило 6 812 771 человек. При этом за рубежом участки было принято не открывать по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учете, по причине эпидемиологической обстановки в странах пребывания, а также по причине неуверенности в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания.
Как отметил глава ЦИК Игорь Карпенко
, после закрытия участков начнется подсчет голосов. По его словам, примерно в 22.00 должна быть объявлена итоговая явка избирателей, а в районе полуночи или часа ночи понедельника могут стать известны предварительные результаты референдума.
По состоянию на 18.00 явка составляла 74,86%.
Каждый участник референдума должен был в бюллетене отметить ответ всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?". Поставить свою отметку участники референдума должны были в одном из двух квадратов, соответственно "за" и "против". Особенностью референдума стало использование необычного для Белоруссии бюллетеня – с зеленым фоном на обороте. Как отмечали в ЦИК, это является дополнительным элементом защиты от подделки.
На референдуме работали около 45 тысяч национальных наблюдателей, около 200 международных и иностранных – от СНГ, ШОС
, ПА ОДКБ
, представители ЦИК стран СНГ
, а также независимые эксперты, в том числе из стран ЕС.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Опубликовано: Дарья Буймова