https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html

В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум

В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум - РИА Новости, 27.02.2022

В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум

План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:16

2022-02-27T17:16

2022-02-27T17:16

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белоруссия

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков."Могу сказать с уверенностью, что провалился. Активно делали выбросы в интернет, хотели сделать" картинку" на участках. Действительно, на некоторые участки приходили люди, поддавшись этим Telegram-каналам, но после того, как сотрудники милиции проводили беседу, они (собравшиеся люди - ред.) шли голосовать и расходились по домам", - сказал министр журналистам.По его словам, ситуация на участках для голосования в ходе референдума контролируемая.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775363685.html

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия