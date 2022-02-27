https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775400816.html
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум - РИА Новости, 27.02.2022
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум
План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:16
2022-02-27T17:16
2022-02-27T17:16
в мире
белоруссия
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков."Могу сказать с уверенностью, что провалился. Активно делали выбросы в интернет, хотели сделать" картинку" на участках. Действительно, на некоторые участки приходили люди, поддавшись этим Telegram-каналам, но после того, как сотрудники милиции проводили беседу, они (собравшиеся люди - ред.) шли голосовать и расходились по домам", - сказал министр журналистам.По его словам, ситуация на участках для голосования в ходе референдума контролируемая.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775363685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум
МВД Белоруссии: план оппозиции по дестабилизации ситуации в ходе референдума провалился
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков.
"Могу сказать с уверенностью, что провалился. Активно делали выбросы в интернет, хотели сделать" картинку" на участках. Действительно, на некоторые участки приходили люди, поддавшись этим Telegram-каналам, но после того, как сотрудники милиции проводили беседу, они (собравшиеся люди - ред.) шли голосовать и расходились по домам", - сказал министр журналистам.
По его словам, ситуация на участках для голосования в ходе референдума контролируемая.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии
проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.