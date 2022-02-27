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В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум - РИА Новости, 27.02.2022
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум
План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:16
2022-02-27T17:16
в мире
белоруссия
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков."Могу сказать с уверенностью, что провалился. Активно делали выбросы в интернет, хотели сделать" картинку" на участках. Действительно, на некоторые участки приходили люди, поддавшись этим Telegram-каналам, но после того, как сотрудники милиции проводили беседу, они (собравшиеся люди - ред.) шли голосовать и расходились по домам", - сказал министр журналистам.По его словам, ситуация на участках для голосования в ходе референдума контролируемая.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775363685.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, белоруссия
17:16 27.02.2022
 
В МВД Белоруссии заявили о провале плана оппозиции сорвать референдум

МВД Белоруссии: план оппозиции по дестабилизации ситуации в ходе референдума провалился

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. План оппозиции по дестабилизации ситуации во время голосования на референдуме в Белоруссии провалился, заявил в воскресенье глава МВД республики Иван Кубраков.
"Могу сказать с уверенностью, что провалился. Активно делали выбросы в интернет, хотели сделать" картинку" на участках. Действительно, на некоторые участки приходили люди, поддавшись этим Telegram-каналам, но после того, как сотрудники милиции проводили беседу, они (собравшиеся люди - ред.) шли голосовать и расходились по домам", - сказал министр журналистам.
По его словам, ситуация на участках для голосования в ходе референдума контролируемая.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Мужчина на одном из избирательных участков в Минске, где проходит голосование на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:54
Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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