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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775399854.html
Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию
Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию - РИА Новости, 27.02.2022
Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию
Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Белоруссию. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:10
2022-02-27T17:10
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
литва
swift
белоруссия
ингрида шимоните
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Белоруссию."Позиция Литвы, озвученная на всех уровнях, всегда была такой, что мы за самые широкие санкции по отключению организаций от SWIFT, потому что именно финансовые организации являются частью SWIFT, а не государства... Эти санкции должны также полностью охватывать и белорусские финансовые организации", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, литва, swift, белоруссия, ингрида шимоните, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:10 27.02.2022
 
Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию

Премьер Литвы Шимоните призвала отключить от SWIFT Белоруссию

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Донбасс
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Донбасс - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины /
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время поездки в Донбасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Белоруссию.
"Позиция Литвы, озвученная на всех уровнях, всегда была такой, что мы за самые широкие санкции по отключению организаций от SWIFT, потому что именно финансовые организации являются частью SWIFT, а не государства... Эти санкции должны также полностью охватывать и белорусские финансовые организации", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЛитваSWIFTБелоруссияИнгрида ШимонитеДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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