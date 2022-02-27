https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775399854.html

Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию

Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию - РИА Новости, 27.02.2022

Премьер Литвы призвала отключить от SWIFT Белоруссию

Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Белоруссию. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:10

2022-02-27T17:10

2022-02-27T17:10

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

литва

swift

белоруссия

ингрида шимоните

донбасс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните призвала отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT Белоруссию."Позиция Литвы, озвученная на всех уровнях, всегда была такой, что мы за самые широкие санкции по отключению организаций от SWIFT, потому что именно финансовые организации являются частью SWIFT, а не государства... Эти санкции должны также полностью охватывать и белорусские финансовые организации", - сказала Шимоните на пресс-конференции. Трансляция выступления велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, литва, swift, белоруссия, ингрида шимоните, донбасс, ситуация в днр и лнр