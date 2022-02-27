Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775364384.html
Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии
Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы он действительно хотел разместить ядерное оружие на территории республики, то уже бы разместил:... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:00
2022-02-27T13:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы он действительно хотел разместить ядерное оружие на территории республики, то уже бы разместил: этому ничего не мешает."Вчера с Эммануэлем Макроном (президентом Франции – ред.) разговаривали, он мне начал говорить про референдум в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы и по этой конституции разместили, нам никто не мешает в этом. Ты откуда взял, что я хочу не то произвести, не то разместить ядерное оружие?". Я же сказал при каком условии: если Америка или Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросят в Польшу, Литву, к нашим границам, то я … обращусь к (президенту России Владимиру – ред.) Путину , чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без предварительных условий отдал", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html
белоруссия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, эммануэль макрон, франция
13:00 27.02.2022
 
Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии

Президент Лукашенко: если бы хотел разместить ядерное оружие в Белоруссии, разместил бы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы он действительно хотел разместить ядерное оружие на территории республики, то уже бы разместил: этому ничего не мешает.
"Вчера с Эммануэлем Макроном (президентом Франции – ред.) разговаривали, он мне начал говорить про референдум в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы и по этой конституции разместили, нам никто не мешает в этом. Ты откуда взял, что я хочу не то произвести, не то разместить ядерное оружие?". Я же сказал при каком условии: если Америка или Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросят в Польшу, Литву, к нашим границам, то я … обращусь к (президенту России Владимиру – ред.) Путину , чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без предварительных условий отдал", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 13:48
Зеленский решил создать ядерную бомбу
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала