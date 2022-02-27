https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775364384.html

Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии

Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы он действительно хотел разместить ядерное оружие на территории республики, то уже бы разместил:... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:00

2022-02-27T13:00

2022-02-27T13:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

эммануэль макрон

франция

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы он действительно хотел разместить ядерное оружие на территории республики, то уже бы разместил: этому ничего не мешает."Вчера с Эммануэлем Макроном (президентом Франции – ред.) разговаривали, он мне начал говорить про референдум в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы и по этой конституции разместили, нам никто не мешает в этом. Ты откуда взял, что я хочу не то произвести, не то разместить ядерное оружие?". Я же сказал при каком условии: если Америка или Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросят в Польшу, Литву, к нашим границам, то я … обращусь к (президенту России Владимиру – ред.) Путину , чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без предварительных условий отдал", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

https://ria.ru/20220220/bomba-1773903976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, эммануэль макрон, франция