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Белый дом: санкции США затронули 80% активов банковского сектора России
Белый дом: санкции США затронули 80% активов банковского сектора России - РИА Новости, 27.02.2022
Белый дом: санкции США затронули 80% активов банковского сектора России
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:00
2022-02-27T02:00
2022-02-27T02:29
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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РИА Новости
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в мире, россия, сша
02:00 27.02.2022 (обновлено: 02:29 27.02.2022)
Белый дом: санкции США затронули 80% активов банковского сектора России
Белый дом заявил, что санкции США затронули 80% активов банковского сектора России
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы нанесли удар по всем десяти крупнейшим финансовым институтам России, которые контролируют почти 80% совокупных активов российского банковского сектора", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля Россия
начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины
. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк
и ВТБ
. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2
". Великобритания
закрыла полеты для "Аэрофлота
".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.