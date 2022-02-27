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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/bank-1775369608.html
В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС
В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС - РИА Новости, 27.02.2022
В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС
Новые санкции со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", они коснутся... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:42
2022-02-27T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
открытие (банк)
центральный банк рф (цб рф)
санкции
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые санкции со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", они коснутся только использования карт банка за границей, а также проведения расчетов с зарубежными контрагентами, говорится в сообщении кредитной организации.Отмечается, что передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России."У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. При необходимости мы задействуем дополнительные инструменты, предоставленные Банком России для обеспечения непрерывности деятельности", - сказано в сообщении.Все средства клиентов на счетах в банке "Открытие" под надежной защитой и доступны в любой момент времени, все карты банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, пояснили в "Открытии".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html
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экономика, россия, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:42 27.02.2022 (обновлено: 13:44 27.02.2022)
 
В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС

"Открытие": новые ограничения, вводимые США и ЕС, не повлияют на работу банка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые санкции со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", они коснутся только использования карт банка за границей, а также проведения расчетов с зарубежными контрагентами, говорится в сообщении кредитной организации.
"Новые ограничительные меры со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ и отдельных банков, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие" и компаний Группы и не повлияют на проведение операций на территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей, а также проведения расчетов с зарубежными контрагентами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России.
"У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. При необходимости мы задействуем дополнительные инструменты, предоставленные Банком России для обеспечения непрерывности деятельности", - сказано в сообщении.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
Все средства клиентов на счетах в банке "Открытие" под надежной защитой и доступны в любой момент времени, все карты банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, пояснили в "Открытии".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияОткрытие (банк)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)СанкцииДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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