https://ria.ru/20220227/bank-1775369608.html

В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС

В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС - РИА Новости, 27.02.2022

В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС

Новые санкции со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", они коснутся... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:42

2022-02-27T13:42

2022-02-27T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

открытие (банк)

центральный банк рф (цб рф)

санкции

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Новые санкции со стороны ЕС и США, введенные в отношении банковской системы РФ, не окажут существенного влияния на деятельность банка "Открытие", они коснутся только использования карт банка за границей, а также проведения расчетов с зарубежными контрагентами, говорится в сообщении кредитной организации.Отмечается, что передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений Банка России."У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. При необходимости мы задействуем дополнительные инструменты, предоставленные Банком России для обеспечения непрерывности деятельности", - сказано в сообщении.Все средства клиентов на счетах в банке "Открытие" под надежной защитой и доступны в любой момент времени, все карты банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, пояснили в "Открытии".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, открытие (банк), центральный банк рф (цб рф), санкции, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии