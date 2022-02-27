https://ria.ru/20220227/aviatsiya-1775320250.html

Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России

Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России - РИА Новости, 27.02.2022

Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:59

2022-02-27T01:59

2022-02-27T02:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

финляндия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766154740_0:343:2856:1950_1920x0_80_0_0_c22263ac2585f2ee81532e4150254041.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России.Ранее об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хейнрих (Jacqui Heinrich) со ссылкой на слова посла Финляндии в США Микко Хаутала. Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, финляндия, россия