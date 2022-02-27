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Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России - РИА Новости, 27.02.2022
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:59
2022-02-27T01:59
2022-02-27T02:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России.Ранее об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хейнрих (Jacqui Heinrich) со ссылкой на слова посла Финляндии в США Микко Хаутала. Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия
01:59 27.02.2022 (обновлено: 02:30 27.02.2022)
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России
Глава минтранса Финляндии Харакка подтвердил подготовку к закрытию неба для России