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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России - РИА Новости, 27.02.2022
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:59
2022-02-27T02:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России.Ранее об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хейнрих (Jacqui Heinrich) со ссылкой на слова посла Финляндии в США Микко Хаутала. Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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в мире, финляндия, россия
01:59 27.02.2022 (обновлено: 02:30 27.02.2022)
 
Глава минтранса Финляндии подтвердил подготовку к закрытию неба для России

Глава минтранса Финляндии Харакка подтвердил подготовку к закрытию неба для России

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Airbus A350-900
Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Airbus A350-900
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка подтвердил, что страна готовится закрыть воздушное пространство страны для коммерческих рейсов России.
"Финляндия готовится закрыть воздушное пространство от российских самолетов", - написал он в Twitter.
Ранее об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хейнрих (Jacqui Heinrich) со ссылкой на слова посла Финляндии в США Микко Хаутала. Эту же информацию опубликовало финское специализированное авиационное издание lentoposti.
Полеты в российском воздушном пространстве в субботу ограничила немецкая Lufthansa, закрыли воздушное пространство для России - Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
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