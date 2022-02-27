https://ria.ru/20220227/architecture-1775157571.html

Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре

Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре - РИА Новости, 27.02.2022

Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре

Какие сталинские дома называли "ведомками"? Кто такие "семь сестер" и почему их могло быть девять? "Завод имени Сталина", "Улица Коминтерна" и "Сталинская" — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют "архитектурными излишествами" и как появилась эта фраза? И как появились "дома-книжки" на Арбате?

2022-02-27T12:00

2022-02-27T12:00

2022-02-27T12:00

как это по-русски

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ссср

архитектура

никита хрущев

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Язык СССР. «Семь сестер», «ведомки» и «панельки»: о советской архитектуре Какие сталинские дома называли «ведомками»? Кто такие «семь сестер» и почему их могло быть девять? «Завод имени Сталина», «Улица Коминтерна» и «Сталинская» — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют «архитектурными излишествами» и как появилась эта фраза? И как появились «дома-книжки» на Арбате? audio/mpeg

Язык СССР. «Семь сестер», «ведомки» и «панельки»: о советской архитектуре Какие сталинские дома называли «ведомками»? Кто такие «семь сестер» и почему их могло быть девять? «Завод имени Сталина», «Улица Коминтерна» и «Сталинская» — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют «архитектурными излишествами» и как появилась эта фраза? И как появились «дома-книжки» на Арбате? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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