https://ria.ru/20220227/architecture-1775157571.html
Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре
Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре - РИА Новости, 27.02.2022
Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре
Какие сталинские дома называли "ведомками"? Кто такие "семь сестер" и почему их могло быть девять? "Завод имени Сталина", "Улица Коминтерна" и "Сталинская" — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют "архитектурными излишествами" и как появилась эта фраза? И как появились "дома-книжки" на Арбате?
2022-02-27T12:00
2022-02-27T12:00
2022-02-27T12:00
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архитектура
никита хрущев
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Язык СССР. «Семь сестер», «ведомки» и «панельки»: о советской архитектуре
Какие сталинские дома называли «ведомками»? Кто такие «семь сестер» и почему их могло быть девять? «Завод имени Сталина», «Улица Коминтерна» и «Сталинская» — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют «архитектурными излишествами» и как появилась эта фраза? И как появились «дома-книжки» на Арбате?
audio/mpeg
Язык СССР. «Семь сестер», «ведомки» и «панельки»: о советской архитектуре
Какие сталинские дома называли «ведомками»? Кто такие «семь сестер» и почему их могло быть девять? «Завод имени Сталина», «Улица Коминтерна» и «Сталинская» — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют «архитектурными излишествами» и как появилась эта фраза? И как появились «дома-книжки» на Арбате?
audio/mpeg
Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаГолос эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, ссср, архитектура, никита хрущев, аудио
Язык СССР. "Семь сестер", "ведомки" и "панельки": о советской архитектуре
Какие сталинские дома называли "ведомками"? Кто такие "семь сестер" и почему их могло быть девять? "Завод имени Сталина", "Улица Коминтерна" и "Сталинская" — как сейчас называются эти станции метро? Что сейчас называют "архитектурными излишествами" и как появилась эта фраза? И как появились "дома-книжки" на Арбате?