https://ria.ru/20220227/aktivy-1775443855.html

Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России

Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России - РИА Новости, 27.02.2022

Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России

Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:08

2022-02-27T23:08

2022-02-27T23:43

россия

центральный банк рф (цб рф)

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем заблокировать резервы российского (Центрального - ред.) банка, которые находятся в Москве или Китае. В последние годы Россия размещала свои резервы все больше и больше в странах, где мы не могли бы их заблокировать. Россия финансово готовилась к подобной ситуации, уходя от доллара и вкладывая резервы в евро и китайские юани", - сказал он.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика