https://ria.ru/20220227/aktivy-1775443855.html
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России - РИА Новости, 27.02.2022
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России
Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:08
2022-02-27T23:08
2022-02-27T23:43
россия
центральный банк рф (цб рф)
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем заблокировать резервы российского (Центрального - ред.) банка, которые находятся в Москве или Китае. В последние годы Россия размещала свои резервы все больше и больше в странах, где мы не могли бы их заблокировать. Россия финансово готовилась к подобной ситуации, уходя от доллара и вкладывая резервы в евро и китайские юани", - сказал он.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
23:08 27.02.2022 (обновлено: 23:43 27.02.2022)
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России