Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/aktivy-1775443855.html
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России - РИА Новости, 27.02.2022
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России
Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:08
2022-02-27T23:43
россия
центральный банк рф (цб рф)
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77f3fb9832ad79632f4f15a48ca64d3a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем заблокировать резервы российского (Центрального - ред.) банка, которые находятся в Москве или Китае. В последние годы Россия размещала свои резервы все больше и больше в странах, где мы не могли бы их заблокировать. Россия финансово готовилась к подобной ситуации, уходя от доллара и вкладывая резервы в евро и китайские юани", - сказал он.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775367043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_892e877c8c3453daf2a9503496367d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
23:08 27.02.2022 (обновлено: 23:43 27.02.2022)
 
Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России

Главы МИД ЕС решили парализовать актив Центробанка России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Россия в последние годы все больше размещала свои резервы в странах, где Евросоюз не может их заблокировать, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы не можем заблокировать резервы российского (Центрального - ред.) банка, которые находятся в Москве или Китае. В последние годы Россия размещала свои резервы все больше и больше в странах, где мы не могли бы их заблокировать. Россия финансово готовилась к подобной ситуации, уходя от доллара и вкладывая резервы в евро и китайские юани", - сказал он.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала