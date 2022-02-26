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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775231011.html
Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном
Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном
Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:26
2022-02-26T11:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
шарль мишель
владимир путин
эммануэль макрон
россия
украина
киев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.По его словам, настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС. Ранее он обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Киеву.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evakuatsiya-1775205691.html
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в мире, шарль мишель, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина, киев
11:26 26.02.2022
 
Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном

Зеленский в разговоре с Макроном призвал принять решение о членстве Украины в ЕС

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
04:36В мире
Вашингтон готов помочь Зеленскому покинуть Киев, пишут СМИ
По его словам, настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС. Ранее он обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Киеву.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленского в какой-то момент ждет трибунал, заявил Чижов
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреШарль МишельВладимир ПутинЭммануэль МакронРоссияУкраинаКиев
 
 
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