Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном
Зеленский в разговоре с Макроном призвал принять решение о членстве Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.
По его словам, настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС. Ранее он обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Киеву.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд