https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775231011.html

Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном

Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский утром поговорил по телефону с Макроном

Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:26

2022-02-26T11:26

2022-02-26T11:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

шарль мишель

владимир путин

эммануэль макрон

россия

украина

киев

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в субботу утром провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Новый день на дипломатическом фронте начался с беседы с Эммануэлем Макроном", - написал Зеленский в Twitter.По его словам, настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС. Ранее он обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь Киеву.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evakuatsiya-1775205691.html

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775161983.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, шарль мишель, владимир путин, эммануэль макрон, россия, украина, киев