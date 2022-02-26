https://ria.ru/20220226/voyska-1775217762.html
Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров
Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров - РИА Новости, 26.02.2022
Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров
Войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ продолжают наступление на позиции украинских войск, они овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, сообщил в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:19
2022-02-26T09:19
2022-02-26T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
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луганская народная республика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ продолжают наступление на позиции украинских войск, они овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, продолжается проведение специальной военной операции, группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления."Группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров", - уточнил он.Генерал добавил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/lnr-1775218594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
09:19 26.02.2022 (обновлено: 09:30 26.02.2022)
Группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров
Минобороны: группировка войск ЛНР продвинулась на глубину до 30 километров