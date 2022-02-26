https://ria.ru/20220226/vinogradov-1775244404.html

Умер художник Герман Виноградов

Умер художник Герман Виноградов - РИА Новости, 26.02.2022

Умер художник Герман Виноградов

Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:14

2022-02-26T13:14

2022-02-26T13:14

культура

новости культуры

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор перформансов Екатерина Бочавар."Только что ушел наш любимый друг Гарик Виноградов. Навсегда", - написала Бочавар в соцсети.Ранее режиссер Лада Раскольникова сообщила в Facebook, что Виноградов оказался в реанимации в коме из-за обширного инсульта, состояние у художника было крайне тяжелым, он был подключен к ИВЛ.Герман Виноградов - российский художник-акционер, поэт, музыкант, сценограф, актер и режиссер. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музея (МАММ), а также в частной коллекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой.

https://ria.ru/20100914/275548753.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры