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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220226/vinogradov-1775244404.html
Умер художник Герман Виноградов
Умер художник Герман Виноградов - РИА Новости, 26.02.2022
Умер художник Герман Виноградов
Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:14
2022-02-26T13:14
культура
новости культуры
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор перформансов Екатерина Бочавар."Только что ушел наш любимый друг Гарик Виноградов. Навсегда", - написала Бочавар в соцсети.Ранее режиссер Лада Раскольникова сообщила в Facebook, что Виноградов оказался в реанимации в коме из-за обширного инсульта, состояние у художника было крайне тяжелым, он был подключен к ИВЛ.Герман Виноградов - российский художник-акционер, поэт, музыкант, сценограф, актер и режиссер. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музея (МАММ), а также в частной коллекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой.
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Татьяна Иткина
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новости культуры
13:14 26.02.2022
 
Умер художник Герман Виноградов

Умер художник и музыкант Герман Виноградов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВторая церемония вручения премии The Art Newspaper Russia
Вторая церемония вручения премии The Art Newspaper Russia - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор перформансов Екатерина Бочавар.
"Только что ушел наш любимый друг Гарик Виноградов. Навсегда", - написала Бочавар в соцсети.
Ранее режиссер Лада Раскольникова сообщила в Facebook, что Виноградов оказался в реанимации в коме из-за обширного инсульта, состояние у художника было крайне тяжелым, он был подключен к ИВЛ.
Герман Виноградов - российский художник-акционер, поэт, музыкант, сценограф, актер и режиссер. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музея (МАММ), а также в частной коллекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой.
Художник Герман Виноградов. Архив - РИА Новости, 1920, 14.09.2010
14 сентября 2010, 14:00Культура
Герман Виноградов: перформер - это "атлет чувств"В центре современной культуры "Гараж" завершается Первый Московский фестиваль перформанса, приуроченный к выставке "Сто лет перформанса". О своем понимании природы перформанса и личности перформера РИА Новости рассказал Герман Виноградов - художник, сценограф, музыкант, деятель мистериального искусства и один из участников фестиваля.
Опубликовано: Татьяна Иткина
 
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