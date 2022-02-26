https://ria.ru/20220226/vinogradov-1775244404.html
Умер художник Герман Виноградов
Умер художник Герман Виноградов - РИА Новости, 26.02.2022
Умер художник Герман Виноградов
Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:14
2022-02-26T13:14
2022-02-26T13:14
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор перформансов Екатерина Бочавар."Только что ушел наш любимый друг Гарик Виноградов. Навсегда", - написала Бочавар в соцсети.Ранее режиссер Лада Раскольникова сообщила в Facebook, что Виноградов оказался в реанимации в коме из-за обширного инсульта, состояние у художника было крайне тяжелым, он был подключен к ИВЛ.Герман Виноградов - российский художник-акционер, поэт, музыкант, сценограф, актер и режиссер. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музея (МАММ), а также в частной коллекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Умер художник Герман Виноградов
Умер художник и музыкант Герман Виноградов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский художник-акционист, сценограф Герман Виноградов скончался в пятницу 25 февраля на 65-ом году жизни, сообщила в Facebook художница, куратор и автор перформансов Екатерина Бочавар.
"Только что ушел наш любимый друг Гарик Виноградов. Навсегда", - написала Бочавар в соцсети.
Ранее режиссер Лада Раскольникова сообщила в Facebook, что Виноградов оказался в реанимации в коме из-за обширного инсульта, состояние у художника было крайне тяжелым, он был подключен к ИВЛ.
Герман Виноградов - российский художник-акционер, поэт, музыкант, сценограф, актер и режиссер. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства (ММОМА), Мультимедиа Арт Музея (МАММ), а также в частной коллекции эстрадной певицы Аллы Пугачевой.
Опубликовано: Татьяна Иткина