https://ria.ru/20220226/tsb-1775281771.html

США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ

США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ

США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:30

2022-02-26T18:30

2022-02-26T18:31

россия

владимир путин

луганская народная республика

украина

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

в мире

сша

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники."США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263464.html

россия

луганская народная республика

украина

сша

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, луганская народная республика, украина, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), в мире, сша, донецкая народная республика