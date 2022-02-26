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США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ
США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ
США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:30
2022-02-26T18:31
россия
владимир путин
луганская народная республика
украина
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
в мире
сша
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники."США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263464.html
россия
луганская народная республика
украина
сша
донецкая народная республика
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россия, владимир путин, луганская народная республика, украина, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), в мире, сша, донецкая народная республика
18:30 26.02.2022 (обновлено: 18:31 26.02.2022)
 
США рассматривают введение санкций против ЦБ, сообщили СМИ

Блумберг: США рассматривают введение санкций против Центробанка России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России, окончательное решение еще не принято, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
"США рассматривают возможность введения санкций против Центрального банка России", - сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 15:46
Для выработки ответа на санкции требуется анализ, заявили в Кремле
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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