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СМИ: Япония и ЕС обсуждают возможность дополнительных поставок СПГ в Европу

СМИ: Япония и ЕС обсуждают возможность дополнительных поставок СПГ в Европу - РИА Новости, 26.02.2022

СМИ: Япония и ЕС обсуждают возможность дополнительных поставок СПГ в Европу

Правительство Японии согласовывает со странами Евросоюза возможность дополнительных поставок натурального сжиженного газа (СПГ) в Европу на фоне ситуации на... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T06:22

2022-02-26T06:22

2022-02-26T06:22

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россия

токио

сша

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ТОКИО, 26 фев – РИА Новости. Правительство Японии согласовывает со странами Евросоюза возможность дополнительных поставок натурального сжиженного газа (СПГ) в Европу на фоне ситуации на Украине, сообщило агентство Киодо.В настоящее время условия поставок, в частности объемы и сроки, неизвестны. Также не сообщается, будет ли Япония использовать для поставок СПГ из резервов или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.Ранее в феврале власти Японии решили перенаправить часть СПГ в Европу в ответ на поступившие Токио запросы от европейских стран и США. Первая партия газа должна поступить конечным получателям уже в этом месяце.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента подтвердил, что в стране достаточный запас нефти и сжиженного природного газа (СПГ), поэтому не ожидается серьезного негативного эффекта на энергобезопасность страны из-за ситуации на Украине. В свою очередь, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда подчеркнул, что Токио будет работать совместно с международным сообществом, однако первостепенной задачей остается обеспечение энергобезопасности граждан страны.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220225/tsena-1774944000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

фумио кисида, россия, токио, сша, в мире