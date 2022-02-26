https://ria.ru/20220226/spetspodrazdelenie-1775286785.html
Кадыров заявил, что цель спецоперации России — покончить с беспределом
Кадыров заявил, что цель спецоперации России — покончить с беспределом - РИА Новости, 26.02.2022
Кадыров заявил, что цель спецоперации России — покончить с беспределом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ни одно спецподразделение РФ, ни один военный не идет на Украину убивать, они отправляются туда закончить... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:16
2022-02-26T19:16
2022-02-26T19:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
донецкая народная республика
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ни одно спецподразделение РФ, ни один военный не идет на Украину убивать, они отправляются туда закончить с беспределом в отношении населения."Ни одно российское спецподразделение и ни один военнослужащий не идет на Украину воевать и тем более с целью убивать. Напротив, они отправляются туда закончить с беспределом, который творился на протяжении восьми лет в отношении мирного населения", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что к самим украинцам отношение самое доброе и выяснять с украинскими военнослужащими нечего."Все вопросы исключительно к националистам-бандеровцам и к террористам, которые после убийств жителей Чеченской Республики сбежали отсюда и там спрятались. С ними мы и хотим разобраться", - добавил Кадыров.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html
https://ria.ru/20220226/tekhnika-1775284243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, донецкая народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
19:16 26.02.2022 (обновлено: 19:20 26.02.2022)
Кадыров заявил, что цель спецоперации России — покончить с беспределом
Кадыров: спецоперация России на Украине призвана покончить с беспределом против населения