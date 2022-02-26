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Наука
https://ria.ru/20220226/spektr-rg-1775309571.html
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ" - РИА Новости, 27.02.2022
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"
Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T23:08
2022-02-27T09:19
наука
космос - риа наука
россия
германия
дмитрий рогозин
спектр-рг
санкции
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE"."Наши германские партнеры получили указание отключить &lt;…&gt; телескоп, которым они сами и управляют", — сказал он.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Технические специалисты Германии очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут, добавил Рогозин."Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя", — заключил он.Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.
https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html
https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html
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космос - риа наука, россия, германия, дмитрий рогозин, спектр-рг, санкции
23:08 26.02.2022 (обновлено: 09:19 27.02.2022)
 
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"

Германия отключила свой телескоп на совместной с Россией обсерватории "Спектр-РГ"

© АО "НПО имени Лавочкина"Обсерватория "Спектр-РГ" в полете (с) АО "НПО имени Лавочкина"
Обсерватория Спектр-РГ в полете (с) АО НПО имени Лавочкина
© АО "НПО имени Лавочкина"
Обсерватория "Спектр-РГ" в полете (с) АО "НПО имени Лавочкина"
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
"Наши германские партнеры получили указание отключить <…> телескоп, которым они сами и управляют", — сказал он.
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Технические специалисты Германии очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут, добавил Рогозин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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"Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя", — заключил он.
Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияГерманияДмитрий РогозинСпектр-РГСанкции
 
 
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