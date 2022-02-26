https://ria.ru/20220226/spektr-rg-1775309571.html
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ" - РИА Новости, 27.02.2022
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"
Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T23:08
2022-02-26T23:08
2022-02-27T09:19
наука
космос - риа наука
россия
германия
дмитрий рогозин
спектр-рг
санкции
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE"."Наши германские партнеры получили указание отключить <…> телескоп, которым они сами и управляют", — сказал он.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Технические специалисты Германии очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут, добавил Рогозин."Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя", — заключил он.Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.
https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html
https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, германия, дмитрий рогозин, спектр-рг, санкции
23:08 26.02.2022 (обновлено: 09:19 27.02.2022)
Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"
Германия отключила свой телескоп на совместной с Россией обсерватории "Спектр-РГ"
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил
глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".
"Наши германские партнеры получили указание отключить <…> телескоп, которым они сами и управляют", — сказал он.
Обсерватория "Спектр-РГ
" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия
), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН
и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове
и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама
).
Технические специалисты Германии очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут, добавил Рогозин.
"Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя", — заключил он.
Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.