https://ria.ru/20220226/spektr-rg-1775309571.html

Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"

Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ" - РИА Новости, 27.02.2022

Германия отключила свой телескоп на совместной обсерватории "Спектр-РГ"

Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T23:08

2022-02-26T23:08

2022-02-27T09:19

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спектр-рг

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Немецкий телескоп, установленный на русско-немецкой обсерватории "Спектр-РГ", отключили, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE"."Наши германские партнеры получили указание отключить <…> телескоп, которым они сами и управляют", — сказал он.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Технические специалисты Германии очень переживают по этому поводу, но сделать ничего не могут, добавил Рогозин."Они уже стреляют себе не знаю там в какое место, они уже в грудь себе стреляют. Это очень опасно, когда начинают размахивать дубиной там, где и пустой-то рукой размахивать нельзя", — заключил он.Цель "Спектра-РГ" — в течение четырех лет составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.

https://ria.ru/20220226/rogozin-1775227083.html

https://ria.ru/20220226/roskosmos-1775218491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, германия, дмитрий рогозин, спектр-рг, санкции