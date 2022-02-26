https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775237862.html

В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России

В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России - РИА Новости, 26.02.2022

В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России

Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов, говорился в сообщении агентства. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:27

2022-02-26T12:27

2022-02-26T12:27

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россия

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санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов, говорился в сообщении агентства."В связи с агрессией России в отношении Украины PAIH приостанавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши", - говорится в сообщении.При этом офисы агентства в Минске и Москве остаются открытыми. "Мы пока не планируем закрытия этих офисов исходя из интересов безопасности польских предпринимателей, которые могут нуждаться в помощи", - заявил директор департамента партнерства и коммуникаций PAIH Марчин Грачык.Он также проинформировал, что офис агентства на Украине работает в удаленном режиме.Польское агентство инвестиций и торговли входит в состав Польского фонда развития и поддерживает привлечение прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также реализацию польских инвестиций за границей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/polsha-1775120839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, москва, россия, минск, санкции в отношении россии