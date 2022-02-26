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В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России
В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России - РИА Новости, 26.02.2022
В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России
Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов, говорился в сообщении агентства. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:27
2022-02-26T12:27
в мире
владимир путин
москва
россия
минск
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов, говорился в сообщении агентства."В связи с агрессией России в отношении Украины PAIH приостанавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши", - говорится в сообщении.При этом офисы агентства в Минске и Москве остаются открытыми. "Мы пока не планируем закрытия этих офисов исходя из интересов безопасности польских предпринимателей, которые могут нуждаться в помощи", - заявил директор департамента партнерства и коммуникаций PAIH Марчин Грачык.Он также проинформировал, что офис агентства на Украине работает в удаленном режиме.Польское агентство инвестиций и торговли входит в состав Польского фонда развития и поддерживает привлечение прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также реализацию польских инвестиций за границей.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, москва, россия, минск, санкции в отношении россии
12:27 26.02.2022
 
В Польше приостановили обслуживание инвестиций из России

Польское агентство инвестиций и торговли приостановило обслуживание инвестиций из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH) приостановило обслуживание российских инвестиций и инвесторов, говорился в сообщении агентства.
"В связи с агрессией России в отношении Украины PAIH приостанавливает обслуживание российских инвестиций и инвесторов, действующих на территории Польши", - говорится в сообщении.
При этом офисы агентства в Минске и Москве остаются открытыми. "Мы пока не планируем закрытия этих офисов исходя из интересов безопасности польских предпринимателей, которые могут нуждаться в помощи", - заявил директор департамента партнерства и коммуникаций PAIH Марчин Грачык.
Он также проинформировал, что офис агентства на Украине работает в удаленном режиме.
Польское агентство инвестиций и торговли входит в состав Польского фонда развития и поддерживает привлечение прямых иностранных инвестиций в Польшу, а также реализацию польских инвестиций за границей.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:46В мире
Польша и Чехия закроют свое воздушное пространство для России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинМоскваРоссияМинскСанкции в отношении России
 
 
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