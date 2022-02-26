https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234594.html

Медведев прокомментировал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ

Медведев прокомментировал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев прокомментировал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это хорошая возможность восстановить ряд РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:01

2022-02-26T12:01

2022-02-26T12:12

в мире

владимир колокольцев

михаил мишустин

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россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников."К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил касательно приостановки членства в СЕ и ПАСЕ, что это "неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220225/chlenstvo-1775176337.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир колокольцев, михаил мишустин, владимир путин, сша, россия, украина, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз