12:01 26.02.2022 (обновлено: 12:12 26.02.2022)
Медведев прокомментировал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ
Замглавы СБ Медведев назвал приостановку членства в СЕ и ПАСЕ поводом хлопнуть дверью
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил касательно о приостановки членства РФ в СЕ, что это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.
"К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ добавил касательно приостановки членства в СЕ и ПАСЕ, что это "неплохой повод хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Дарья Буймова