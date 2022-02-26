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США ввели санкции против Путина и Лаврова
США ввели санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 26.02.2022
США ввели санкции против Путина и Лаврова
Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:11
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санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в обнародованном заявлении ведомства.В ведомстве заявили, что в совокупности данные меры, а также уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.
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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия
02:11 26.02.2022 (обновлено: 13:44 26.02.2022)
 
США ввели санкции против Путина и Лаврова

США ввели санкции против президента России Путина и главы МИД Лаврова

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в обнародованном заявлении ведомства.
"Сегодня США в координации с нашими союзниками и партнерами продолжили оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - следует из заявления американского минфина.
В ведомстве заявили, что в совокупности данные меры, а также уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".
Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
Санкции в отношении РоссииВ миреСШАРоссия
 
 
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