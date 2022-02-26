https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775198776.html

США ввели санкции против Путина и Лаврова

США ввели санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 26.02.2022

США ввели санкции против Путина и Лаврова

Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:11

2022-02-26T02:11

2022-02-26T13:44

санкции в отношении россии

в мире

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине, говорится в обнародованном заявлении ведомства.В ведомстве заявили, что в совокупности данные меры, а также уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220226/razryv-1775199824.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкции в отношении россии, в мире, сша, россия