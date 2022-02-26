https://ria.ru/20220226/samolet-1775268066.html

Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета

Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета - РИА Новости, 26.02.2022

Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета российской делегации, возвращавшегося с... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:23

2022-02-26T16:23

2022-02-26T16:43

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли свое воздушное пространство для самолета российской делегации, возвращавшегося с Кубы, хотя полет был заранее согласован.Ранее об этом РИА Новости рассказали члены делегации, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа."Поступают вопросы от журналистов: правда ли, что Швеция и Финляндия закрыли небо для нашего самолёта? Да, правда. Вчера вечером вернулись в Москву после официального визита на Кубу и в Никарагуа", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он отметил, что маршрут был согласован заранее, но европейские страны отказались пускать российский борт. "Случилось это, когда должны были зайти в воздушное пространство Швеции", - добавил парламентарий."Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север. Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолёт. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение. Потому что время в пути увеличилось на 2,5 часа", - рассказал он.Володин уточнил, что с 2014 года он находится под самыми разными санкциями многих стран: от США до Австралии. "Недвижимости и счетов за границей не было и нет", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, россия, швеция, вячеслав володин, в мире