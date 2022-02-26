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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:56
2022-02-26T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - уточнили в министерстве.Ранее в Минобороны сообщили, что 26 февраля украинские националисты нанесли удар РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска. В результате удара есть погибшие мирные жители.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, старобельск, россия, украина, вооруженные силы украины
11:56 26.02.2022 (обновлено: 12:05 26.02.2022)
 
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске

Минобороны: украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства обороны РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - уточнили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что 26 февраля украинские националисты нанесли удар РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска. В результате удара есть погибшие мирные жители.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные установили полный контроль над Мелитополем
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КраматорскСтаробельскРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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