https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html

Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске

Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске - РИА Новости, 26.02.2022

Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске

Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:56

2022-02-26T11:56

2022-02-26T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

краматорск

старобельск

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - уточнили в министерстве.Ранее в Минобороны сообщили, что 26 февраля украинские националисты нанесли удар РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска. В результате удара есть погибшие мирные жители.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html

краматорск

старобельск

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, старобельск, россия, украина, вооруженные силы украины