https://ria.ru/20220226/provokatsii-1775234081.html
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:56
2022-02-26T11:56
2022-02-26T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
старобельск
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты планируют мероприятия, подобные удару реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - уточнили в министерстве.Ранее в Минобороны сообщили, что 26 февраля украинские националисты нанесли удар РСЗО "Град" по жилым кварталам Старобельска. В результате удара есть погибшие мирные жители.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/melitopol-1775217578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск, старобельск, россия, украина, вооруженные силы украины
11:56 26.02.2022 (обновлено: 12:05 26.02.2022)
Украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске
Минобороны: украинские националисты планируют провокации в Краматорске и Славянске