При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток
Девочка-подросток пострадала при артобстреле Донецка, у нее минно-взрывная травма
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк после обстрела со стороны украинских силовиков
Донецк после обстрела со стороны украинских силовиков
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения... минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области", - говорится в Telegram.
Отмечается, что в результате артобстрела со стороны украинских войск Киевского района города Донецка по состоянию на 21.00 повреждены склады, котельная, зафиксировано попадание в квартиру. Также перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление.
"Зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии. Частично удалось переподключить на резервные линии. К осмотру и восстановлению бригады РЭС приступят в светлое время суток", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Макарова