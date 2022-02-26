https://ria.ru/20220226/postradavshaya-1775306009.html

При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток

При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток - РИА Новости, 26.02.2022

При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток

Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T22:19

2022-02-26T22:19

2022-02-26T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК."По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения... минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области", - говорится в Telegram.Отмечается, что в результате артобстрела со стороны украинских войск Киевского района города Донецка по состоянию на 21.00 повреждены склады, котельная, зафиксировано попадание в квартиру. Также перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление."Зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии. Частично удалось переподключить на резервные линии. К осмотру и восстановлению бригады РЭС приступят в светлое время суток", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (донецкая область), россия, украина, вооруженные силы украины