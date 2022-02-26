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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток
При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток - РИА Новости, 26.02.2022
При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток
Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T22:19
2022-02-26T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (донецкая область)
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК."По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения... минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области", - говорится в Telegram.Отмечается, что в результате артобстрела со стороны украинских войск Киевского района города Донецка по состоянию на 21.00 повреждены склады, котельная, зафиксировано попадание в квартиру. Также перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление."Зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии. Частично удалось переподключить на резервные линии. К осмотру и восстановлению бригады РЭС приступят в светлое время суток", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Наталья Макарова
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96
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в мире, донецк (донецкая область), россия, украина, вооруженные силы украины
22:19 26.02.2022
 
При артобстреле Донецка пострадала девочка-подросток

Девочка-подросток пострадала при артобстреле Донецка, у нее минно-взрывная травма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк после обстрела со стороны украинских силовиков
Донецк после обстрела со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Донецк после обстрела со стороны украинских силовиков
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка пострадала при обстреле Донецка, она получила минно-взрывную рану, сообщили в представительстве Донецкой народной республикик в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате артобстрела по адресу: пр. Киевский, 23/13 пострадала мирная жительница 2006 года рождения... минно-взрывная травма, скальпированная рана затылочной области", - говорится в Telegram.
Отмечается, что в результате артобстрела со стороны украинских войск Киевского района города Донецка по состоянию на 21.00 повреждены склады, котельная, зафиксировано попадание в квартиру. Также перебита теплотрасса, в котельной повреждено остекление.
"Зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии. Частично удалось переподключить на резервные линии. К осмотру и восстановлению бригады РЭС приступят в светлое время суток", - говорится в сообщении.
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (Донецкая область)РоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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