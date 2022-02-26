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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России - РИА Новости, 26.02.2022
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:27
2022-02-26T16:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ирландия
киев
чернобыльская аэс
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин."Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено", - сказал он.Кроме того, представитель посольства сообщил, что накануне произошёл инцидент с машиной советника-посланника дипмиссии. На видео инцидента в соцсетях видно, что протестующие пытались заблокировать автомобиль, накрыть лобовое стекло украинским флагом, а также облили машину водой. Исакин уточнил, что с советником-посланником все в порядке."Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно. Полиция Ирландии оказывает содействие в поддержании порядка. На данный момент обстановка достаточно напряженная, вокруг посольства идёт манифестация, о будущих акциях протеста у нас информации нет", - заключил представитель дипмиссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775265042.html
https://ria.ru/20220225/vizy-1775142727.html
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в мире, владимир путин, россия, ирландия, киев, чернобыльская аэс
16:27 26.02.2022
 
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России

В Дублине облили краской и сорвали герб с российского посольства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин.
"Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено", - сказал он.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Сотрудникам посольства России в Берне поступили угрозы
Кроме того, представитель посольства сообщил, что накануне произошёл инцидент с машиной советника-посланника дипмиссии. На видео инцидента в соцсетях видно, что протестующие пытались заблокировать автомобиль, накрыть лобовое стекло украинским флагом, а также облили машину водой. Исакин уточнил, что с советником-посланником все в порядке.
"Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно. Полиция Ирландии оказывает содействие в поддержании порядка. На данный момент обстановка достаточно напряженная, вокруг посольства идёт манифестация, о будущих акциях протеста у нас информации нет", - заключил представитель дипмиссии.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Флаг Ирландии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:54
Ирландия отменила визовый режим для украинцев
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Вид на пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:31
Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияИрландияКиевЧернобыльская АЭС
 
 
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