https://ria.ru/20220226/posolstvo-1775268605.html

В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России

В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России - РИА Новости, 26.02.2022

В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России

В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:27

2022-02-26T16:27

2022-02-26T16:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

ирландия

киев

чернобыльская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d832f24b1875fdf8fb4ad2bb65c56be8.jpg

ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости. В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин."Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено", - сказал он.Кроме того, представитель посольства сообщил, что накануне произошёл инцидент с машиной советника-посланника дипмиссии. На видео инцидента в соцсетях видно, что протестующие пытались заблокировать автомобиль, накрыть лобовое стекло украинским флагом, а также облили машину водой. Исакин уточнил, что с советником-посланником все в порядке."Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно. Полиция Ирландии оказывает содействие в поддержании порядка. На данный момент обстановка достаточно напряженная, вокруг посольства идёт манифестация, о будущих акциях протеста у нас информации нет", - заключил представитель дипмиссии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220226/ugrozy-1775265042.html

https://ria.ru/20220225/vizy-1775142727.html

https://ria.ru/20220226/sukhogruz-1775246189.html

россия

ирландия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, ирландия, киев, чернобыльская аэс