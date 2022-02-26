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Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T05:34
2022-02-26T05:34
2022-02-26T05:54
в мире
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"."S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-", - говорится в релизе агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
05:34 26.02.2022 (обновлено: 05:54 26.02.2022)
Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"