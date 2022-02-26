https://ria.ru/20220226/ponizhenie-1775206974.html

Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-". РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T05:34

2022-02-26T05:34

2022-02-26T05:54

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украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-"."S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-", - говорится в релизе агентства.

https://ria.ru/20220226/podderzhka-1775193849.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина