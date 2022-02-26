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В проливе Ла-Манш задержали российское судно
В проливе Ла-Манш задержали российское судно - РИА Новости, 26.02.2022
В проливе Ла-Манш задержали российское судно
В проливе Ла-Манш задержали российское судно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:04
2022-02-26T17:49
в мире
франция
ла-манш
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В проливе Ла-Манш задержали российское судно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру. Посольство России во Франции подтвердило РИА Новости эту информацию. Дипломаты незамедлительно связались с французскими властями для разъяснений."Двадцать шестого февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз Baltic leader. Его экипаж составляет 19 человек", — рассказали в дипмиссии.На пути к порту Булонь-сюр-Мер судно сопровождали два катера береговой охраны.Как сообщило Франс Пресс, сухогруз перевозил автомобили в Санкт-Петербург. В дипмиссии пояснили, что формальной причиной задержания был таможенный досмотр. При этом французских властей интересовали документы судна, принадлежащего компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится "в финансовом санкционном списке США". Позже в пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что перехваченный сухогруз не принадлежит "ПСБ Лизинг". Он был выкуплен собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.Радиостанция France bleu со ссылкой на Морскую префектуру передала, что у сухогруза было разрешение на плавание во французских водах. Сейчас судно задержано, экипажу разрешили свободное перемещение по городу. Решение о судьбе сухогруза примут в судебном порядке.Российское посольство направит в МИД Франции ноту протеста и примет меры для защиты моряков.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Промсвязьбанка, российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг".Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга, пояснили в пресс-службе ПСБ.
https://ria.ru/20220225/frantsiya-1774937805.html
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в мире, франция, ла-манш
13:04 26.02.2022 (обновлено: 17:49 26.02.2022)
 
В проливе Ла-Манш задержали российское судно

AFP: в проливе Ла-Манш задержали российское судно

© REUTERS / Pascal RossignolРоссийское судно Baltic Leader в порту города Булонь-сюр-Мер, Франция
Российское судно Baltic Leader в порту города Булонь-сюр-Мер, Франция - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В проливе Ла-Манш задержали российское судно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру.
Посольство России во Франции подтвердило РИА Новости эту информацию. Дипломаты незамедлительно связались с французскими властями для разъяснений.
"Двадцать шестого февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз Baltic leader. Его экипаж составляет 19 человек", — рассказали в дипмиссии.
На пути к порту Булонь-сюр-Мер судно сопровождали два катера береговой охраны.
Как сообщило Франс Пресс, сухогруз перевозил автомобили в Санкт-Петербург. В дипмиссии пояснили, что формальной причиной задержания был таможенный досмотр. При этом французских властей интересовали документы судна, принадлежащего компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится "в финансовом санкционном списке США".
Позже в пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что перехваченный сухогруз не принадлежит "ПСБ Лизинг". Он был выкуплен собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.
Радиостанция France bleu со ссылкой на Морскую префектуру передала, что у сухогруза было разрешение на плавание во французских водах.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон
Сейчас судно задержано, экипажу разрешили свободное перемещение по городу. Решение о судьбе сухогруза примут в судебном порядке.
Российское посольство направит в МИД Франции ноту протеста и примет меры для защиты моряков.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Промсвязьбанка, российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг".
Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга, пояснили в пресс-службе ПСБ.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Во Франции задействовали службы кибербезопасности из-за ситуации на Украине
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреФранцияЛа-Манш
 
 
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