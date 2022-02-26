https://ria.ru/20220226/perekhvat-1775243260.html

В проливе Ла-Манш задержали российское судно

В проливе Ла-Манш задержали российское судно - РИА Новости, 26.02.2022

В проливе Ла-Манш задержали российское судно

В проливе Ла-Манш задержали российское судно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:04

2022-02-26T13:04

2022-02-26T17:49

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В проливе Ла-Манш задержали российское судно, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Морскую префектуру. Посольство России во Франции подтвердило РИА Новости эту информацию. Дипломаты незамедлительно связались с французскими властями для разъяснений."Двадцать шестого февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз Baltic leader. Его экипаж составляет 19 человек", — рассказали в дипмиссии.На пути к порту Булонь-сюр-Мер судно сопровождали два катера береговой охраны.Как сообщило Франс Пресс, сухогруз перевозил автомобили в Санкт-Петербург. В дипмиссии пояснили, что формальной причиной задержания был таможенный досмотр. При этом французских властей интересовали документы судна, принадлежащего компании PSB Leasing, которая, по словам местной береговой полиции, находится "в финансовом санкционном списке США". Позже в пресс-службе Промсвязьбанка сообщили, что перехваченный сухогруз не принадлежит "ПСБ Лизинг". Он был выкуплен собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга.Радиостанция France bleu со ссылкой на Морскую префектуру передала, что у сухогруза было разрешение на плавание во французских водах. Сейчас судно задержано, экипажу разрешили свободное перемещение по городу. Решение о судьбе сухогруза примут в судебном порядке.Российское посольство направит в МИД Франции ноту протеста и примет меры для защиты моряков.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Промсвязьбанка, российское торговое судно, перехваченное французскими властями в Ла-Манше, не принадлежит "ПСБ Лизинг".Судно было выкуплено собственником до введения санкций в соответствии с условиями договора лизинга, пояснили в пресс-службе ПСБ.

https://ria.ru/20220225/frantsiya-1774937805.html

https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774785681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, франция, ла-манш